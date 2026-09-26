Les lecteurs assidus de Berserk ont été récompensés pour leurs huit mois d’attente avec trois chapitres sortis consécutivement. Retour à la normale cependant, puisque le chapitre 387 du manga est toujours sans date de sortie. Depuis la disparition de Kentarō Miura il y a cinq ans déjà, ses assistants essaient de clore dignement l'œuvre de sa vie à un rythme irrégulier. Pour pallier ces attentes parfois interminables, Glénat tente d’occuper les lecteurs français, que ce soit avec des rééditions des premiers volumes ou avec de nouveaux tomes. L’éditeur marquera surtout le coup avec un artbook collector de Berserk qui s’annonce déjà aussi titanesque qu’immanquable pour tout fan inconditionnel.

Premier visuel pour l'artbook collector de Berserk

Annoncé depuis quelques mois, l’artbook collector a enfin dévoilé son premier visuel. Jusqu’alors, Glénat était encore resté assez mystérieux sur son contenu et on comprend un peu mieux les 95€ demandés pour cet imposant ouvrage. Pour mémoire, il contiendra 240 pages d’illustrations de Berserk, qu’il s’agisse de doubles pages ou de visuels en couleurs, qui permettront de mieux cerner le coup de crayon de Miura. Une des dernières interviews exclusives de l’auteur sera également incluse. Mais ce premier visuel révèle surtout le magnifique écrin de l’artbook collector de Berserk dans son édition Zodd. Cette dernière renfermera plusieurs illustrations en couleurs alors que la couverture pourra se déplier pour afficher la Dragon Slayer de Guts.

Bref, en plus d’être une véritable bible artistique, ce sera un bel objet de collection que chaque grand fan de Berserk voudra assurément avoir chez lui. Malgré un prix conseillé de 95€ les premiers stocks mis en ligne pour l’ouverture des précommandes sont rapidement partis. L’ensemble des revendeurs ont cependant remis l’ouvrage en stock, voici les offres disponibles pour l’artbook de Berserk :

Source : Glénat