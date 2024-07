DC Comics a annoncé le lancement d'une nouvelle série de bandes dessinées en 12 numéros intitulée Batman and Robin: Year One, créée par Mark Waid et Chris Samnee, un duo tout aussi apprécié que celui formé par Bruce et Dick. La première édition sortira très bientôt. Les premières images envoient du très lourd. C'est très beau avec une esthétique rétro du plus bel effet.

Batman et Robin de retour

Batman and Robin: Year One se concentre sur les premières aventures de Bruce Wayne et de son nouveau partenaire, Dick Grayson. Alors que Bruce s'adapte à son nouveau rôle de tuteur pour l'orphelin Dick, un nouveau chef du crime, surnommé le Général, fait son apparition à Gotham. Ce dernier cherche à prendre le contrôle de la ville en perturbant les autres gangs. Une connexion mystérieuse avec Two-Face complique encore les choses.

Selon Mark Waid, bien que Batman et Robin soient les vedettes de cette histoire, le véritable cœur du récit est la relation entre Bruce et Dick. L'histoire se déroule quelques mois après que Bruce ait adopté Dick, période durant laquelle Bruce réalise qu'il est mal préparé à être père. Sans modèle parental, Bruce doit naviguer dans cette nouvelle dynamique. Avec Alfred à ses côtés, mais lui aussi sans expérience en matière d'éducation d'un enfant de cet âge.

Chris Samnee décrit Dick Grayson comme étant tout ce que Bruce Wayne n'est pas : impétueux, flamboyant et imprudent. Mais également précis et capable de suivre des ordres lorsqu'ils ont du sens pour lui. Dick teste ses limites au sein du Duo Dynamique, cherchant à trouver sa place tout en apportant une énergie nouvelle aux patrouilles nocturnes dans Gotham.

Batman and Robin: Year One est une série très attendue qui apportera une nouvelle perspective sur les débuts du duo Marquez vos calendriers pour le 16 octobre. Ci-dessous, des images qui donnent l'eau à la bouche.









Source : DC Comics