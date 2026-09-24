Le film d'animation Batman Dynamic Duo, tiré des comics du même nom, fait une grande annonce pour son casting et revoit en même temps sa date de sortie.

Le Chevalier noir va enchaîner les projets, soyez prévenus. Parmi les nouveautés à surveiller, le film d'animation Batman Dynamic Duo dévoile enfin les premiers noms de sa distribution. Les différents Robin trouvent ainsi leur voix avec un casting vocal jeune qui débute dans l'univers des comics. En parallèle, une autre nouvelle concernant la fenêtre de sortie va vous faire languir encore un peu plus.

Le casting du film Batman Dynamic Duo se dévoile

Le film Batman Dynamic Duo fait partie des projets annoncés depuis un moment dans l'univers DC. On a connaissance du projet depuis deux ans déjà et il semble que les choses commencent à s’accélérer. Réalisé par Arthur Mintz, il se concentrera sur l'histoire de plusieurs figures qui ont endossé le masque de Robin aux côtés du Justicier masqué.

Dès lors, le casting de Dick Grayson et de Jason Todd était très attendu par les fans de Batman. Justement, les noms viennent de tomber et ce ne sont pas les seuls. Deux antagonistes qui promettent une apparition très intéresante dans Dynamic Duo trouvent aussi leur voix :

Mason Thames : Dick Grayson

Logan Kim : Jason Todd

Lee Pace : Red Hood One

Steve Buscemi : Red Hood 2

Ainsi, nous retrouverons Mason Thames, qui s'est illustré dans la peau du héros du film live-action Dragons, aux côtés de Logan, figure phare des récents films SOS Fantômes, dans le rôle des deux Robin. Ce sera l'occasion pour les deux comédiens de s'essayer au doublage sur Batman Dynamic Duo. Le fait d'ailleurs de voir les deux personnages réunis à l'écran fait des heureux, comme en témoigne ce commentaire sur le réseau social X : « L'enfant des années 90 en moi hurle »1.

Mais c'est le fait de voir deux Red Hood, doublés qui plus est par des acteurs bien plus âgés qui intrigue le public. « WTF c'est un sacré coup ! »2 commente un autre internaute sur X. Cela dit, le grand mystère reste encore l'identité de celui qui interprètera Batman lui-même. Pour l'heure, les rumeurs évoquent Chris Pine (Wonder Woman, Donjons & Dragons), mais rien d'officiel encore.

© DC Studios & Warner Bros Pictures Animation

Le film Dynamic Duo repoussé de trois mois en 2028

La première annonce de casting pour le film Batman Dynamic Duo s'accompagne d'une autre nouvelle. Initialement prévu pour le mois de juin 2028, Warner Bros et DC vont finalement repousser sa date de sortie. Le rendez-vous est désormais fixé fin septembre 2028 :

22 septembre 2028 aux États-Unis

(potentiel) 20 septembre 2028 en France si le film sort dans nos salles