Fan de l’Attaque des Titans ? Vous rêvez de rencontrer son créateur ? Hajime Isayama ira à la rencontre du public français prochainement. On vous dit tout.

Le Festival International de la BD d'Angoulême vient de faire une annonce exceptionnelle. En janvier prochain il accueillera un mangaka de renom : Hajime Isayama. Oui, le créateur de l’Attaque des Titans viendra célébrer les dix ans du manga en France via une rencontre avec les fans.

Le créateur de l'Attaque des Titans au Festival de la BD d'Angoulême

Il va y avoir du monde au Festival International de la BD d'Angoulême. La 50e édition qui se tiendra du 26 au 29 janvier 2023 s’annonce comme un immanquable pour les fans de manga. Pour marquer le 10e anniversaire de la publication de l’Attaque des Titans en France, son créateur honorera le salon de sa présence. Les fans auront donc une chance de rencontrer Hajime Isayama, qui ira bien évidemment à la rencontre du public français. Pour l’occasion l’événement accueillera également une exposition entièrement dédiée à l’Attaque des Titans.

De plus amples détails seront communiqués ultérieurement, mais le Festival International de la BD d'Angoulême risque d’être pris d’assaut par les fans. On rappelle que si le manga s’est achevé avec le tome 34 en mars 2022, l’anime est lui aussi sur le point de tirer sa révérence. La conclusion des aventures d’Eren, Mikasa, Levi, Armin et consorts arrivera dans le courant 2023 sur vos écrans.