Après la fin de L'Attaque des Titans, la sortie d'un nouveau manga devrait faire la joie de tous les fans. Sauf que l'annonce est très loin de répondre aux espérances.

Nous pensions que c'en était fini pour L'Attaque des Titans (Shingeki no Kyojin). Le manga a fait ses adieux à ses fans il y a déjà quatre ans. Mais, l'éditeur ne l'a pas rangé au fond du placard ! Eh non, une nouvelle parution étonnante est en cours. Ç'aurait pu être une grande nouvelle, surtout pour les fans. Seulement, nous sommes très loin de ce à quoi nous aurions pu nous attendre pour le retour de l'œuvre d'Hajime Isayama.

Un retour étonnant pour L'Attaque des Titans

L'Attaque des Titans, ou SNK pour les fans, a tiré sa révérence en laissant un souvenir à la fois ému et épique à ses lecteurs et téléspectateurs. Certes, le final, que ce soit sur papier ou dans l'anime, n'a pas fait que des heureux. Au contraire, il a même soulevé bien des débats avec une pointe de déception pour beaucoup, au point que son aura n'a pas perduré autant qu'elle l'aurait pu.

Mais n'allons pas dire que L'Attaque des Titans a été oubliée pour autant, bien au contraire ! La licence s'offrait le loisir d'un nouveau jeu pas plus tard qu'en décembre 2024. Cette année encore, un nouveau projet vient d'être lancé et il concerne directement le manga. Cependant, fort est à parier que personne n'aurait imaginé cela puisqu'il s'agit d'une collaboration avec la marque de soin Shiseido.

© Shiseido.

En effet, l'éditeur Kōdansha, l'auteur Hajime Isayama et la marque japonaise ont noué un partenariat pour promouvoir la routine beauté des héros masculins de L'Attaque des Titans. Cela prend la forme d'une bande-dessinée en quatre épisodes publié mensuellement à compter de septembre. Nous y retrouvons Eren et ses comparses échangeant à propos de leurs habitudes de soin pour la peau. Eh oui ! Même en pleine bataille, ils font attention à eux. La première planche est parue pas plus tard que mardi dernier, donnant un premier aperçu de ces « Conseils de beauté pour homme ».

© Shiseido.