Bethesda est un studio très occupé. Entre Starfield et The Elder Scrolls 6, les créateurs de Fallout ont actuellement beaucoup à faire, au grand dam des fans de la franchise post-apocalyptique qui n’attendent qu’une seule chose : l’arrivée d’un Fallout 5. Mais à défaut que cela ne se produise dans un futur plus ou moins proche, d’autres studios sont heureusement là pour proposer de chouettes alternatives, à l’instar par exemple de Rebellion Developments avec Atomfall. Un jeu qui, nous venons tout juste de l’apprendre, va avoir droit à son adaptation télévisée.

Atomfall aura lui aussi droit à son adaptation en série

Sorti en mars 2025, Atomfall n’est pas forcément de ces jeux qui ont récolté les meilleures critiques de la part de la presse l’an dernier. Pas plus que du côté des joueurs, d’ailleurs, qui lui ont accordé la timide moyenne de 6.6 sur Metacritic. Mais il est clair que cela n’a pas empêché Rebellion de rencontrer un certain succès, en témoigne par exemple son prix du « Meilleur jeu britannique » remporté il y a peu aux BAFTA Game Awards. De quoi justifier l’annonce d’une adaptation au format série pour Atomfall, qui continue ainsi de suivre les traces de Fallout.

Annoncé en avant-première par le média Deadline, le projet sera co-produit en collaboration par Two Brothers Pictures et Rebellion, qui auront notamment pour objectif d’étendre l’univers du jeu. « Atomfall se distingue par son ambiance et son univers typiquement britanniques, et ce fut un véritable plaisir de le développer aux côtés de l’équipe de Rebellion » ont notamment déclaré Harry et Jack Williams, fondateurs de Two Brothers et scénaristes du projet. « Il y a quelque chose de très excitant à développer cette histoire étrange et troublante pour la télévision ».

Un enthousiasme naturellement partagé par les créateurs d’Atomfall, Jason et Chris Kingsley, qui se réjouissent de leur côté de voir « la passion » de ces derniers pour le jeu. « C’est toujours excitant de travailler avec des personnes qui partagent la même passion pour la création et la narration d’histoires captivantes, et nous sommes convaincus que ce partenariat permettra de produire une série télévisée qui ravira les fans du jeu et plus encore ». Autant dire que Fallout n’a qu’à bien se tenir donc, malgré le succès phénoménal rencontré par la série d’Amazon.

Source : Deadline