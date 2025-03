Il est difficile à trouver et celles et ceux qui ont réussi à sécuriser leur exemplaire l’attendent avec impatience. Et pourtant, il va falloir attendre un peu plus longtemps avant de plonger dans les coulisses d’Arcane. Explications.

Déjà quelques mois que la série Arcane s’est achevée en apothéose. L’œuvre de Fortiche est encore dans les mémoires et les inconditionnels attendent désormais fermement la prochaine série. Si le chapitre de Piltover et Zaun est bien terminé, Fortiche et Riot travaillent de concert pour continuer à adapter l’univers de League of Legends sur petit écran, et le consolider avec le jeu. Ce sont pas moins de trois nouvelles séries qui sont déjà planifiées sur Netflix, mais il faudra s’armer de patience avant de découvrir les prochains Champions de LoL qui seront à l’honneur. D’ici là, la ferveur autour d’Arcane reste palpable, comme en atteste l’engouement autour de l’objet indispensable pour tous les fans et collectionneurs : l’artbook.

L'artbook français d'Arcane prend du retard

S’il n’est pas déjà dans vos étagères, alors vous savez à quel point tout le monde se l’arrache. Pris de court face au succès retentissant de l’ouvrage, Mana Books a rapidement annoncé une seconde impression de l’artbook d’Arcane. Une deuxième fournée qui s’est vite retrouvée en rupture de stock sur les boutiques en ligne, bien qu’il soit toujours possible de tenter votre chance dans votre librairie locale. La nouvelle sortie était jusqu’alors prévue pour ce 20 mars 2025, mais il faudra finalement se montrer un peu plus patient. Sur ses réseaux sociaux, l’éditeur a annoncé être contraint de décaler l’arrivée de cette réimpression de l’artbook d’Arcane au 3 avril 2025.

« Alors que nous attendons avec une grande impatience la réimpression de “L’art et la création de Arcane”, nous venons d’apprendre un problème de transport qui nous oblige malheureusement à reporter la sortie afin que tous les points de vente soient livrés en même temps », annonce l’éditeur dans son communiqué officiel. En d’autres termes, même si vous avez commandé en ligne sur Amazon, La Fnac ou autre cybermarchand, vous devrez également attendre à cette même date.





Extraits de l'artbook ©Mano Books

Pour rappel, l’artbook d’Arcane comprend des ébauches des personnages, environnements et événements, le tout agrémenté de quelques secrets et commentaires de Jinx en personne et d’entretiens avec plus de 20 animateurs, scénaristes, réalisateurs, artistes, concepteurs de jeux, musiciens et autres créateurs clés de la série Netflix.

Source : Mana Books