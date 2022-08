Porter des grands classiques du jeu vidéo sur grand écran c'est à la mode et après Pikachu en 2019 et Sonic en 2020 c'est donc au tour de Pac-Man d'y avoir le droit.

En 2019 nous avons eu le droit la bonne adaptation Détective Pikachu et en 2020 l'adaptation un peu plus controversée de Sonic. Eh bien selon The Hollywood Reporter , un classique de l'arcade rétro semble se diriger tout droit vers une adaptation sur grand écran, en live-action. Il s'agit tout simplement de... Pac-Man. Eh oui.

La légende Pac-Man au cinéma : plus Pikachu ou plus Sonic ?

Le tout serait produit par les créateurs des jeux originaux à savoir Bandai Namco Entertainment, partant d'un script basé sur une idée de Chuck Williams, producteur du film live-action Sonic. D'emblée on se demande comment un jeu comme Pac-Man peut être adapté en live-action, cela semble être un pari plus risqué que Pikachu ou même Sonic. Sorti en 1980, ce titre est rapidement devenu un incontournable de l'arcade et ses fans à travers le monde sont très nombreux. Et si comme dit l'adage, plus on est fous plus on rit, plus on est nombreux plus le risque de décevoir est grand.

Ce film Pac-Man sera réalisé par Bandai Namco Entertainment ainsi que Wayfarer Studios, le studio derrière le film Disney + Clouds, ainsi que la série My Last Days. Outre Chuck Williams, on retrouverait à la production Justin Baldoni, Manu Gargi et Andrew Calof de Wayfarer Studios.

En espérant que ce film Pac-Man tire plus vers Pikachu que vers Sonic en terme de qualité. Pour mémoire, le jeu se déroule dans des labyrinthes où Pac-Man doit manger des boulettes tout en étant poursuivi par des fantômes colorés à mesure que les labyrinthes deviennent de plus en plus difficiles. Compliqué de faire un scénario pour le cinéma avec ça puisque tout le génie réside dans le gameplay.