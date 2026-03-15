Apple TV sort les crocs en ce moment et multiplie les succès. La plateforme SVOD prévoit une fois de plus pas mal de nouveautés pour avril 2026, dont un film avec Keanu Reeves et au moins deux nouvelles séries intéressantes, sans compter le retour de deux autres déjà bien installées et appréciées. Voici toutes les sorties confirmées d'avril 2026 sur la plateforme.

Tous les films Apple TV confirmés d'avril 2026

Pour le moment, un seul et unique film est attendu sur Apple TV, il s'agit de Chantage avec Keanu Reeves, star de Matrix ou encore John Wick et Cyberpunk 2077. L'acteur incarne Reef Hawk, une star de Hollywood extrêmement populaire, qui se retrouve victime de chantage. Un homme affirme avoir en sa possession une vidéo qui pourrait grandement nuire à son image et à sa carrière. L'acteur se lance alors à la recherche du maître-chanteur, accompagné de ses amis, interprétés par Cameron Diaz et Matt Bomer, et de son avocat, incarné par Jonah Hill qui est également réalisateur du film pour Apple TV.

10 avril Chantage



Keanu Reeves et Jonah Hill dans Chantage sur Apple TV le 10 avril 2026

Toutes les séries confirmées d'avril 2026

Apple TV a également confirmé plusieurs séries à venir en avril 2026. On en retrouvera certaines déjà connues qui rempileront pour une nouvelle saison comme Criminal Record (saison 2) ou encore Vrais voisins, faux amis (saison 2). Mais on notera également l'arrivée de nouveautés avec notamment Margo a des problèmes d'argent avec Elle Fanning (Predators Badlands, Death Stranding 2). On y suit une jeune femme qui plaque tout pour élever seule son enfant et se retrouvera en bien mauvaise posture financièrement. C'est alors qu'elle décide d'ouvrir un compte OnlyFans unique en son genre pour récupérer de l'argent rapidement. Une comédie dramatique adaptée d'un roman à succès qui a cartonné en 2024.

L'autre nouveauté déjà confirmée sur Apple TV est quant à elle très différente. Il s'agit de Widow's Bay, une comédie qui se passe sur une île mystérieuse et prétendument maudite. Le maire tente par tous les moyens de redynamiser l'économie locale tandis que les habitants superstitieux ne cessent de lui remonter des histoires incroyables et effrayantes. Une série étrange qui ne s'est que très peu dévoilée pour le moment, à découvrir en avril sur Apple TV.