Une série très attendue s’apprête à s’étendre. Alors que son univers a déjà posé de solides bases sur Apple TV, un nouveau projet dérivé vient d’être officiellement lancé. Un spin-off pensé pour enrichir le récit, tout en explorant une période encore largement inédite.

Le MonsterVerse continue de s’étendre. Et cette fois, Legendary et Apple TV+ regardent clairement vers le passé. Selon Deadline, une nouvelle série préquelle est officiellement en préparation. Elle viendra enrichir l’univers de Godzilla et King Kong, tout en creusant un personnage déjà bien connu des fans.

Une nouvelle série sur Apple TV+

Cette nouvelle production prendra la forme d’une série préquelle directe de Monarch: Legacy of Monsters. Elle sera diffusée sur Apple TV+ et mettra en scène Wyatt Russell, déjà présent dans la série principale. Il y reprendra son rôle du colonel Lee Shaw, cette fois dans ses jeunes années.

Un choix logique. Dans Monarch, le personnage existe déjà sur deux lignes temporelles. Kurt Russell incarne la version plus âgée de Shaw, tandis que son fils Wyatt joue sa version plus jeune. La préquelle permettra donc d’explorer son passé plus en profondeur, sans changer de visage. La série n’a pas encore de titre officiel. En revanche, son cadre narratif est déjà connu.

Quelle histoire ?

L’histoire de cette série Apple TV+ se déroulera en 1984. À cette époque, Lee Shaw est un agent américain envoyé derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement risquée. Son objectif. Empêcher l’Union soviétique de libérer un nouveau Titan, capable de dévaster les États-Unis et de bouleverser l’équilibre mondial.

Le contexte est clair. Espionnage, tensions géopolitiques et menaces titanesques s’entremêleront, avec la Guerre froide comme toile de fond. Une approche plus politique et plus sombre, qui tranche avec les affrontements spectaculaires habituels du MonsterVerse. Cette série devrait ainsi explorer un angle différent. Moins centré sur la destruction massive, davantage sur les conséquences humaines et stratégiques de l’existence des Titans. De son côté, la deuxième saison de Monarch: Legacy of Monsters est prévue pour le 27 février 2026 sur Apple TV+. Elle reprendra alors que l’avenir de Monarch, et celui du monde entier, est en jeu. De nouveaux secrets devraient être dévoilés. L’intrigue mènera notamment les personnages sur Skull Island, tout en introduisant un mystérieux village et un Titan mythique surgissant des profondeurs marines.

Source : Deadline