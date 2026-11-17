Pour la première fois de son histoire, Apple TV mise tout sur une de ses séries exclusives phares et lauréate de nombreuses récompenses en la renouvelant jusqu'à la saison 10.

Plusieurs fois récompensée aux Emmy Awards, la série exclusive d'Apple TV Slow Horses, qui mêle thriller d’espionnage nerveux et humour noir très british, avec un Gary Oldman (Harry Potter, trilogie Batman de Nolan) en très grande forme. Une formule qui fait mouche et explique sans doute la confiance de la plateforme SVOD à la Pomme, qui a pris le pari fou de renouveler cette série phare de son catalogue jusqu'à la saison 10, alors qu'elle n'en est actuellement qu'à sa sixième.

Pourquoi Apple TV renouvelle Slow Horses jusqu'à une saison 10 ?

Alors qu'on pensait que Slow Horses allait s'arrêter après sa huitième saison, d'ores et déjà dans les cartons alors qu'elle n'en compte pour l'instant que 6, Apple TV a mis un terme aux rumeurs en confirmant notamment à Deadline que cette série phare de son catalogue a finalement un avenir tout tracé jusqu'à la saison 10, tandis que la 7 est déjà dans la boîte et que la 8 est en production.

C'est donc un pari rarissime que prend Apple TV à l’ère du streaming, où les séries font souvent l'objet d'une annulation trop précoce ou qu'on laisse en pause pendant des années. Slow Horses, elle, a débuté en 2022 et vient de boucler sa sixième saison le mois dernier. Côté casting, seul Gary Oldman semble rempiler pour encore quatre saisons. Et pour cause : la saison 6 se termine sur un terrible cliffhanger qui fait planer le doute sur le sort d'une des autres personnages principaux de l'histoire.

C'est quoi déjà Slow Horses ?

Adaptée de la saga littéraire Slough House de Mick Herron pour le bien d'Apple TV, Slow Horses suit donc une bande d’agents du MI5 mis au placard après des bourdes plus ou moins spectaculaires. Exilés dans un bureau miteux de Londres, ces « tocards » sont censés trier de la paperasse jusqu’à ce qu’ils démissionnent d’eux-mêmes. Sauf qu’ils ont la fâcheuse manie de se retrouver mêlés à des affaires bien plus grosses qu’eux.

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À leur tête trône Jackson Lamb, campé par un Gary Oldman génialement répugnant : alcoolique, débraillé, flatulent, mais redoutablement brillant, et qui porte admirablement bien la série phare d'Apple TV. Kristin Scott Thomas, Saskia Reeves, Christopher Chung et Aimee-Ffion Edwards complètent la distribution, avec Hugo Weaving, Rosalind Eleazar et Joanna Scanlan dans des rôles récurrents. Mention spéciale également à Kristin Scott Thomas, impeccable en Diana Taverner, numéro deux du MI5 aux dents longues.

Source : Deadline