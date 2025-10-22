Super nouvelle pour les amateurs de séries, puisque Apple TV+ vient de dévoiler la date de sortie de la suite de cette série particulièrement appréciée par les spectateurs.

Après des mois d’attente, Apple TV+ a enfin levé le voile sur la date de diffusion de la saison 3 de Shrinking. La comédie dramatique portée par Jason Segel et Harrison Ford fera son grand retour le 28 janvier 2026, avec un épisode de lancement d’une heure avant de reprendre son rythme hebdomadaire chaque mercredi jusqu’à la mi-avril.

Une série entre humour et émotion pour Apple TV+

Depuis ses débuts, Shrinking s’est imposée comme l’une des créations les plus attachantes d’Apple TV. Mêlant drame et comédie avec un ton bienveillant, la série explore la manière dont des thérapeutes et leurs patients tentent de reconstruire leur vie après des épreuves personnelles. Ce mélange d’humour, de mélancolie et d’humanité a largement contribué à son succès critique.

La troisième saison promet de poursuivre sur cette voie, tout en introduisant de nouvelles figures marquantes. Le co-créateur Brett Goldstein, connu pour son rôle dans Ted Lasso, fera son retour à l’écran en tant qu’invité, aux côtés d’un impressionnant groupe de guest stars.

Un casting élargi et prestigieux

Parmi les visages attendus cette saison sur Apple TV, on retrouvera Damon Wayans Jr (New Girl), Cobie Smulders (How I Met Your Mother), Wendie Malick (Hot in Cleveland), Jeff Daniels (The Newsroom) et surtout Michael J. Fox (Retour vers le futur), dont la participation a été particulièrement remarquée.

L’acteur de Retour vers le futur y incarnera un personnage atteint de la maladie de Parkinson, une condition qu’il affronte également dans la vraie vie. Selon ses propres mots, cette expérience lui a permis de jouer avec authenticité, sans cacher les effets de la maladie :

C'est la première fois que je peux arriver sur un plateau sans me demander si je suis trop fatigué ou si mes tremblements vont poser problème. Je joue simplement.

Un témoignage sincère, d’autant plus touchant qu’il illustre la philosophie même de la série, apprendre à vivre avec ses failles.

Harrison Ford et Michael J. Fox, une rencontre mythique

Harrison Ford, qui partage l’affiche avec Fox cette saison, a salué la grâce et la résilience de son collègue sur la série Apple TV+ :

Michael est un modèle de courage et d’humilité. Ce qu’il montre dans cette saison, c’est bien plus qu’une performance : c’est une leçon de dignité.

Une collaboration d’autant plus symbolique qu’elle réunit deux icônes du cinéma des années 80 dans un projet intimiste et profondément humain.

Source : Variety