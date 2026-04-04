Apple TV lance aujourd'hui la saison 2 d'une de ses séries qui a cartonné en 2025 grâce à son casting et sa réalisation aux petits oignons. Cerise sur le gâteau, une suite est déjà prévue.

Apple TV signe aujourd'hui le retour d'une série très appréciée avec certains visages connus des petits et grands écrans, dont une star que l'on reverra prochainement dans le prochain Avengers Doomsday. Une série saluée pour son casting, mais aussi sa réalisation et son mélange de comédie teintée d'un peu de drame en toile de fond.

Une nouvelle saison pour l'un des gros succès d'Apple TV en 2025

Vrais voisins, faux amis est une série comico-dramatique d'Apple TV qui a fait ses débuts sur la plateforme en 2025. On y suit Andrew Cooper, alias Coop, un gestionnaire de fonds d'investissement marqué par son divorce, qui décide de changer de vie en commençant par cambrioler ses très riches voisins. Mais ce qui ne devait être qu'un cambriolage facile va se transformer en tout autre chose lorsque les liaisons et les petits secrets du voisinage vont s'avérer être plus importants et sérieux que prévu.

Pour cette série Apple TV, la plateforme s'est entourée de nombreux visages connus qui rempilent tous pour la saison 2. En tête d'affiche, on retrouvera Jon Hamm, vu dans Morning aux côtés de Jennifer Aniston ou encore dans Good Omens, un carton sur Prime Video. À ses côtés, il y aura également James Marsden, l'éternel Cyclope de X-Men que l'on retrouvera prochainement dans le MCU dans Avengers Doomsday notamment. Ils donneront la réplique à Amanda Peet (Mon Voisin le Tueur, Brockmire) ou encore Olivia Munn (Ocean's 8, The Predator). Les fans pourront tous les retrouver dans cette saison 2 qui promet son lot de rebondissements et de situations cocasses encore une fois. D'ailleurs, au vu du succès, Apple TV a déjà commandé une troisième saison qui est en cours de production.

Bande-annonce de la saison 2 de Vrais voisins, faux amis, disponible le 3 avril 2026 sur la plateforme.

Source : Apple TV