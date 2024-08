Ces derniers temps, Apple TV lutte mais ne lâche rien. La plateforme SVOD vise toujours à se faire une place parmi les grands et s’il y a peu elle affirmait freiner les dépenses, elle prévoit tout de même de jolies choses. Severance reviendra prochainement avec une nouvelle saison au budget complètement hallucinant, faisant de la série l’une des plus chères de l’histoire. Une autre série très appréciée fera son grand retour également et une nouveauté vient d’être annoncée. Une série, une fois de plus, qui promet de créer l’événement à plus d’un titre.

Apple TV prépare une grosse série pour la fin de l'année

Son nom, Disclaimer. Cette nouvelle série Apple TV se présente comme un thriller tortueux. On suivra une journaliste, interprétée par Cate Blanchett, qui a fait toute sa carrière en dévoilant les transgressions de personnalités et personnes influentes. Tout allait bien jusqu’au jour où elle tombe sur un roman qui raconte ses sombres secrets à elle…

Un pitch intrigant pour le coup, que l’on doit au talentueux Alfonso Cuarón qui prête ici sa plume et se retrouvera aussi derrière la caméra. Un réalisateur multi-récompensé à qui l’on doit notamment Roma, Les Fils de l’homme ou encore Gravity. Au casting, en plus de Cate Blanchett, que l’on ne présente même plus, on peut aussi mentionner Kevin Kline (Un poisson nommé Wanda) ou encore Leslie Manville et Sacha Baron Cohen.

Du beau monde donc pour ce qui est annoncé comme étant la série Apple TV événement de la fin d’année. Disclaimer débarquera sur la plateforme le 11 octobre prochain et comprendra 7 épisodes.

Source : Apple TV+