Il y a des nouvelles qui donnent le sourire. La plateforme Apple TV+ vient de nous partager un tout premier aperçu de sa prochaine grosse série évènement et elle sera signée Vince Gilligan, showrunner de Breaking Bad et Better Call Saul. Une vraie rockstar et un gage de qualité certain qui nous proposera prochainement une série dystopique qui traitera de quelque chose d’important que l’on recherche tous : le bonheur.

Apple TV+ lève le voile sur sa nouvelle série évènement

Pluribus est une série dont on ne sait rien, mais qui nous chauffe déjà. La nouvelle création d’Apple TV+ nous embarquera dans un monde dystopique pour le moment mystérieux. On devrait suivre une femme incarnée par Rhea Seehorn, ex Kim Wexler dans Better Call Saul (tiens !). Cette dernière est d’ailleurs présente dans le seul et unique aperçu de la série qu’a pu nous partager Apple. On la voit près d’une boîte de donuts, en train de les lécher un à un sous prétexte qu’ils sont « offerts à tout le monde ». Étrange et curieusement glaçant. Le pitch de la série ne nous apprend rien non plus. Il se contente de nous teaser que « La personne la plus malheureuse au monde est la seule capable de sauver l’humanité… du bonheur ». On suppose donc qu’il y aura une critique assez acide derrière cette vision dystopique presque comique qui est décrite ici. À voir !

Pluribus est attendu pour le 7 novembre 2025 sur Apple TV+ et commence par deux épisodes avant de prendre un rythme hebdomadaire pour les suivants. Il y aura un total de 9 épisodes qui seront diffusés jusqu’au 26 décembre. D’ici là, on en apprendra certainement davantage sur cette série évènement que l’on surveille déjà de très près. En attendant et dans un tout autre registre, on pourra jeter un œil à Chief of War dès aout. Une autre série originale d'Apple TV+ dont on attend beaucoup.

Source : Apple TV+