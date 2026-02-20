Apple TV accueille une belle nouveauté dans son catalogue en ce vendredi 20 février. La suite d'une série à suspense est enfin dispo avec son casting de rêve.

Petit à petit, Apple TV+ s'est fait un nom solide aux côtés des plus gros services de streaming que sont Netflix, Prime Video et Disney+. Redoublant de créativité, elle mise exclusivement sur des créations maison pour sortir son épingle du jeu. Dès lors, chaque nouvelle sortie devient un événement en soi. C'est encore le cas avec le retour d'une série dont le mystère se poursuit.

Une saison 2 sous tension pour cette série Apple TV

Jennifer Garner, l'actrice star révélée par Alias, rempile cette année dans le rôle d'Hannah pour la dernière série Apple TV. Adaptée du roman éponyme de Laura Dave, La Dernière Chose qu'il m'a dite suit le parcours de cette femme à la recherche de son mari, interprété par Nikolaj Coster-Waldau. Le planning de ce dernier est décidément bien chargé puisqu'il débarque également ce mois-ci dans King & Conqueror. Dans le même temps, l'héroïne crée de nouveaux liens avec sa belle-fille âgée de 16 ans, jouée quant à elle par Angourie Rice, vu dans Mare of Easttown et le remake de Lolita Malgré moi.

La saison 2 de La Dernière Chose qu'il m'a dite promet de suivre la même dynamique que la précédente. Alliant drame et mystère, la série Apple TV développe son intrigue lentement. On y suit les personnages tandis qu'ils mènent leurs recherches. Ils s'interrogent les uns les autres pour tenter de découvrir ce qui se trame derrière cette disparition étrange. Si la critique et le public n'ont pas été entièrement convaincue par les premiers épisodes, ils saluent majoritairement la prestation du casting, Jennifer Garner en tête.

La saison 2 de La Dernière Chose qu'il m'a dite sort aujourd'hui. Elle comprend 8 épisodes, ce qui en fait par conséquent un de plus que la précédente. Ils sont disponibles en exclusivité sur la plateforme de SVOD Apple TV.