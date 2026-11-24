Apple TV a confirmé une saison 5 pour l’une de ses séries les plus appréciées, qui a notamment battu des records sur la plateforme cette année avec 296,6 millions de minutes visionnées en deux jours.

Il n’aura finalement pas fallu attendre une nouvelle remontée de l’AFC Richmond pour avoir de bonnes nouvelles. Apple TV vient en effet d’officialiser le renouvellement de Ted Lasso pour une saison 5. Une annonce qui n’a rien d’une surprise après le succès phénoménal du retour de la comédie sportive, mais qui devrait rassurer celles et ceux qui n’étaient pas prêts à ranger définitivement les crampons.

Apple TV confirme une saison 5 pour Ted Lasso

Et pour cause, la série portée par Jason Sudeikis continue de faire des merveilles pour la plateforme d’Apple. Après trois années d’absence, Ted Lasso fait son grand retour en août avec une quatrième saison qui était visiblement particulièrement attendue. Elle a en effet marqué un record sur la plateforme, en devant le plus gros lancement de la série de son histoire avec près de 296,6 millions de minutes visionnées sur les deux premiers jours, selon Nielsen. Un record qu’Apple TV a lui-même confirmé, sans avancer de chiffres. L’annonce de la mise en production de la saison 5 de Ted Lasso est donc davantage une formalité. Le géant à la pomme indique qu’elle devrait entrer en production le 14 avril prochain et que la salle des scénaristes a déjà commencé à se mettre au travail.

De quoi pourrait parler la saison 5 de Ted Lasso ?

Il faudra donc patienter avant de connaître les premiers détails quant à l'histoire de la série Apple TV. La quatrième saison de Ted Lasso avait malgré tout laissé quelques portes ouvertes, notamment autour de Roy Kent, Keeley et leur avenir. Pour le reste, Jason Sudeikis devrait bien enfiler la veste de coach de Ted, tout comme Brendan Hunt dans celle de Coach Beard. L’emploi du temps de certains acteurs étant particulièrement sollicité, il se pourrait que certains visages manquent à l’appel.

Interrogé sur le départ de Roy Kent, Hunt, également co-créateur de la série Apple TV, expliquait qu’il n’y avait pas à craindre « une éventuelle disparition de Roy et Keeley ». Quant à la nouvelle position de Ted au sein de l’équipe, elle pourrait être au coeur de la saison 5. « Est-ce vraiment aussi simple pour Ted de prendre du recul et de laisser quelqu'un d'autre lui dire quoi faire et où aller ? », s’interrogeait-il. Réponse prochainement, dans la saison 5 de Ted Lasso.

Source : Deadline