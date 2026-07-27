Apple TV a enfin dévoilé un premier trailer de sa série très attendue adaptant une des œuvres fondatrices de la science-fiction et du genre cyberpunk.

Après Altered Carbon chez Netflix, qui a connu une excellente première saison, puis une seconde très décevante, au point de mener à son annulation pure et simple, c'est au tour d'Apple TV de redonner espoir aux fans de science-fiction et de cyberpunk s'agissant d'une série prometteuse. La plateforme à la Pomme va en effet début 2027 lancer une nouvelle série événement particulièrement ambitieuse en adaptant l'une des œuvres majeures ayant donné ses lettres de noblesse au genre tout entier, et en présente enfin un premier trailer pour voir ce que ça va donner.

L'adaptation par Apple TV d'un monument du genre cyberpunk s'offre un premier trailer

Considérée comme l'une des pierres fondatrices du cyberpunk dans son ensemble, l'œuvre Neuromancer de William Gibson fera prochainement l'objet d'une adaptation en série sur Apple TV, plus de 40 ans après la sortie du livre original. Annoncée il y a un petit moment déjà, cette série particulièrement attendue nous offrira enfin un aperçu sur le petit écran de cette vision fondatrice d'un monde dystopique où le capitalisme domine et écrase tout le reste.

Comme dans la saga littéraire, la série Apple TV nous fera suivre Case (Callum Turner - Masters of the Air), un hacker recruté par une mystérieuse jeune femme, Molly (Brianna Middleton - The Silent Planet), pour faire le braquage du siècle dans ce qu'ils appellent la Matrice, une représentation physique du codage informatique. Un pitch qui rappelle évidemment Matrix des sœurs Wachowski, et c'est bien normal puisque Neuromancer en est l'une des inspirations principales.

Déjà une des séries majeures de 2027 ?

Au-delà d'une inspiration majeure de Matrix, Neuromancer est certainement au cyberpunk ce que Dune est à la science-fiction au sens large. Apple TV a donc la très lourde responsabilité d'offrir une adaptation rendant hommage à un véritable pilier d'un sous-genre très populaire. Si ce premier trailer s'avère plutôt rassurant quant à l'esthétique d'ensemble du monde dystopique imaginé par William Gibson, reste à voir si l'histoire et les personnages seront aussi convaincants. Pour cela, rendez-vous à partir du 22 janvier 2027 sur Apple TV.

Source : Apple TV sur YouTube