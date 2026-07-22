Apple TV s'apprête à vous ramener au Mexique avec le retour d'une de ses séries après deux ans d'attente. La saison 2 de Las Azules arrive enfin, on a la date de sortie.

La brigade bleue reprend du service cette année. Apple TV vient de dévoiler le trailer pour la saison 2 de Las Azules (Women in Blue). Le quatuor de policières mexicaines compte bien mener l'enquête, quitte à défier encore l'ordre établi. Les premiers détails sur cette suite prometteuse sont tombés. On connaît les premiers noms du casting mais aussi et surtout les dates de début et de fin de sa diffusion.

Apple TV dévoile le trailer de la saison 2 de Women in Blue

La série Las Azules nous plonge dans le Mexico des années 1970. Apple TV s'appuie sur des faits réels pour raconter l'histoire de quatre femmes qui s'engagent dans la police, pourtant encore réfractaire à s'ouvrir à la gent féminine, d'autant plus au Mexique. Réalisée par Fernando Rovzar (Monarca) et Pablo Aramendi (Tijuana), elle a laissé son empreinte dans le catalogue dès 2024.

C'est donc avec enthousiasme qu'on accueille le retour prochain de Las Azules sur Apple TV. La saison 2 va d'ailleurs rassembler le casting original et accueillir quelques nouvelles têtes :

Bárbara Mori : María

Natalia Téllez : Valentina

Amorita Rasgado : Gabina

Ximena Sariñana : Ángeles

Miguel Rodarte

Leonardo Sbaraglia

Christian Tappan

Horacio García Rojas

Bruno Bichir

Enfin, cette saison 2 de Las Azules qui va soulever de nouveaux enjeux. Depuis la première saison, il y a eu une promotion au sein de la brigade bleue. Nos quatre héroïnes doivent retrouver un équilibre alors qu'une nouvelle enquête choc les attend. Le massacre de Tlatelolco en 1968 va leur donner du fil à retordre cet été. On vous donne la date de sortie.

Quand sortira la saison 2 de Las Azules ?

Le trailer de la série Apple TV s'accompagne d'une information capitale pour le public : la date de sortie. On peut maintenant confirmer que la saison 2 de Wome In Blue commencera le 12 août 2026. La diffusion sera hebdomadaire, avec un nouvel épisode chaque mercredi jusqu'au 30 septembre.

Où regarder la saison 2 de Las Azules ?

Comme toutes les productions Apple TV, la suite de Women in Blue sortira en exclusivité sur le service de streaming à la pomme. Cela dit, son catalogue est aussi accessible dans certaines formules d'abonnement Canal+.