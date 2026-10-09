Contrairement à la plupart des autres plateformes, Apple TV ne propose que quelques nouveautés chaque mois et tâche de miser plutôt sur l'originalité et la qualité. Le mois d'octobre 2026 n'est pas différent, avec seulement trois films et quatre séries au programme. C'est justement aujourd'hui le second film du mois qui arrive sur la plateforme à la Pomme : Matchbox, en lien avec les emblématiques voitures de Matel, avec John Cena (Peacemaker) dans un film d'espionnage burlesque.

Le film Matchbox disponible sur Apple TV depuis ce 9 octobre 2026

Matchbox est une création Apple Original : il n'est disponible que sur Apple TV. Le film dure 2 h 06 et se regarde en VF comme en VOST, en 4K Dolby Vision avec son Dolby Atmos. Il est déconseillé aux moins de 10 ans en France. Après le succès de Barbie en 2023, Matchbox poursuit la stratégie de Mattel Films d'adapter ses marques au cinéma, ici en partenariat avec Apple TV pour mettre justement en avant ses voitures baptisées Matchbox.

Pour la petite histoire, leur création remonte à 1953 en Angleterre, alors que l'ingénieur Jack Odell fabriquait un véhicule miniature pour sa fille tenant dans une boîte d'allumettes, seul format accepté dans son école, d'où le nom de la marque. Le film Apple TV en lien avec celle-ci raconte cependant une toute autre histoire.

De quoi parle le film Matchbox ?

Le film Matchbox d'Apple TV suit en effet une bande d'amis d'enfance restés dans leur petite ville natale. Leur vie bascule quand Sean (John Cena), leur ancien meneur disparu depuis des années, refait surface. Devenu agent infiltré de la CIA, il les entraîne malgré lui dans une course-poursuite internationale pour sauver le monde.

Le ton de ce nouveau long-métrage original d'Apple TV mêle ainsi espionnage, action et comédie. Les fameuses miniatures Mattel y apparaissent en version grandeur nature, comme on peut le voir dans différentes bandes annonces du film. Voyez-y un mélange d'inspiration d'œuvres comme Argylle ou Fast & Furious.

En plus de John Cena, le film Matchbox d'Apple TV comporte du très beau monde, avec notamment :

Jessica Biel : Aimee

Sam Richardson : Corsby

Arturo Castro : Ted

Teyonah Parris : Charmaine

Source : Apple TV