En tout et pour tout, Apple TV+ n'a en effet « que » deux nouveaux films et quatre nouvelles séries à proposer en novembre 2025. La semaine dernière sortait toutefois le premier épisode de Pluribus, la nouvelle création de Vince Gilligan (Breaking Bad), qui fait déjà forte impression. Aujourd'hui, c'est au tour d'un nouveau film particulièrement poignant d'être sous le feu des projecteurs sur la plateforme SVOD à la pomme. Voyons tout cela de plus près.

Un nouveau film apprécié par la critique et édifiant dispo sur Apple TV+

En attendant le 21 novembre 2025 pour voir The Family Plan 2, une comédie d'action simple et efficace avec Mark Wahlberg dans le rôle principal, Apple TV+ propose dès aujourd'hui un film radicalement différent, qui entend nous offrir un autre regard sur la vie, tout en poésie : Come See Me in the Good Light, réalisé par Ryan White et sorti au cinéma en début d'année.

Il s'agit en réalité d'un documentaire autobiographique américain que met aujourd'hui en avant Apple TV+ et qui retrace plus précisément la vie d'un couple d'amoureux de la poésie. Tous deux apprennent toutefois de manière subite qu'Andrea Gibson est atteinte d'un cancer en phase terminale. Malgré un diagnostic qui condamne leur amour de manière tragique, le couple va ensemble explorer autant que possible les derniers moments de bonheur et d'amour qui leur restent, alors qu'Andrea mourut effectivement de sa maladie ce 14 juillet 2025.

Une histoire poignante et on ne peut plus authentique, où l'on retrouve ainsi devant la caméra Andrea Gibson en personne, ainsi que Megan Falley, pour un film d'une durée d'1h44. Compte tenu de sa thématique et de son ton émouvant, ce film que propose aujourd'hui Apple TV+ à ses abonnés a connu un joli succès critique, avec notamment un 8/10 sur IMDb ou encore un édifiant score de 100% sur Rotten Tomatoes. Un documentaire qui sort définitivement des sentiers battus, mais qui devrait donc valoir le coup d'œil pour les allergiques du cinéma grand public.

