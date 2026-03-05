Si Netflix n’hésite pas à sortir l’artillerie lourde pour pouvoir séduire ses abonnés au mois de mars, ce n’est probablement rien à côté de ce que nous réserve Prime Video au cours des prochaines semaines. En effet, la plateforme d’Amazon a décidé d’aller taper dans certaines des plus grosses productions de ces dernières années, avec du Batman, du Interstellar, du Inception, du Ça, et plus encore. Évidemment, Prime Video n’en oublie pas pour autant non plus les grands classiques, en témoigne l’arrivée de Heat dans le catalogue dès aujourd’hui.

Heat, un classique des années 90, débarque sur Prime Video

Écrit et réalisé par Michael Mann en 1995, à qui l’on doit également des films comme Miami Vice : Deux Flics à Miami ou encore Le Dernier des Mohicans, Heat s’est imposé comme l’un des films policiers les plus marquants des années 90. Il faut dire aussi qu’au-delà de la qualité de sa réalisation et de son écriture, saluées par la critique, ce dernier a pu compter sur la présence d’un casting cinq étoiles avec Al Pacino (Le Parrain), Robert De Niro (Les Affranchis), Val Kilmer (Top Gun) ou encore Tom Sizemore (Pearl Harbor) dans les rôles principaux.

L’œuvre, à retrouver dès maintenant dans le catalogue de Prime Video, nous conte ainsi l’histoire de Neil McCauley (De Niro) et Vincent Hanna (Al Pacino), qui incarnent respectivement un chef d’équipe de braqueurs professionnels et un lieutenant de police très opiniâtre. Et comme dans tout récit policier digne de ce nom, Heat nous invite alors à suivre la façon dont le destin des deux hommes se retrouve irrémédiablement entremêlé, tandis qu’ils se lancent dans une lutte sans merci pour l’emporter chacun de leur côté.

À la fois succès critique et commercial, Heat s’est ainsi imposé comme l’un des classiques du genre pour son époque, en plus d’avoir été nommé au prix du Meilleur film d’action-aventure aux Saturn Awards 1996. Des références à ce dernier peuvent d’ailleurs être trouvées dans GTA 5, où l’une des missions du jeu rappelle l’introduction du film, mais aussi dans Payday: The Heist, où un morceau inspiré de la musique du film peut être entendu. Si jamais vous ne l’avez pas encore vu, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire.

Source : Prime Video