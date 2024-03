D'après le très bien informé Daniel Richtman sur sa page Patreon, le tout premier trailer d'Alien Romulus devrait en effet bientôt montrer le bout de son nez. Mieux vaut tard que jamais, sa sortie en salles étant prévue en août prochain.

Du Rem(o)us autour d'Alien Romulus

Pour beaucoup, la franchise Alien revêt un statut proprement culte. Son image a toutefois été plutôt ternie par les dernières productions en la matière. La préquelle Prométheus et Alien: Covenant n'ont en effet pas soulevé les foules. Les fans surveillent donc Alien Romulus avec autant d'excitation que d'appréhension. 20th Century Fox et Fede Álvarez, son réalisateur, semblent en tout cas vouloir faire preuve de prudence.

Ainsi, à six mois de sa sortie en salles, le prochain film estampillé Alien devrait enfin avoir droit courant mars à son premier trailer. L'occasion de voir en action une nouvelle version du Xénomorphe (et ses victimes). Nous en connaissons en effet déjà le synopsis. Il sera question d'un groupe de jeunes vivant dans un monde lointain. Cela va sans dire, leur rencontre avec l'Alien leur sera certainement fatale.

La nouvelle génération des films Alien ?

Qui dit groupe de jeunes dit donner une chance à une nouvelle génération d'acteurs. Se pourrait-il qu'Alien Romulus entende se placer comme une forme de renaissance pour cette licence légendaire lancée en 1979 ? Le casting compte en tout cas des acteurs qui ont déjà fait leurs preuves. On retiendra notamment Cailee Spaeny (Priscilla) ou encore Archie Renaux (Shadow and Bone).

Alien Romulus s'annonce en tout cas comme un mariage entre tradition et modernité, au vu de sa place dans la chronologie des films. Son intrigue se cale en effet entre le premier et le deuxième film. Derrière les xénomorphes, nous retrouverons d'ailleurs l'équipe qui avait façonné ces créatures de cauchemar dans le second épisode. Sur le papier, tous les ingrédients semblent là pour faire plaisir tant aux fans de la première heure qu'aux nouveaux venus. Premier verdict grâce au trailer en approche !