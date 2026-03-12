En l’espace de quatre décennies d’existence, la saga Alien aura particulièrement marqué l’industrie du cinéma de son empreinte. De la sortie du premier volet en 1979 à celle du septième opus en 2024, la franchise créée par Ridley Scott aura en effet connu de nombreuses itérations, qui n’ont pas toujours réussi à faire l’unanimité auprès des fans. Mais une chose est sûre : Alien Romulus, le dernier film en date, a été un vrai succès pour Disney, qui n’entend donc pas s’arrêter là. Et on connaît peut-être déjà l’identité du prochain réalisateur à venir.

Le réalisateur du prochain Alien déjà identifié ?

En effet, Fede Álvarez l’avait déjà confirmé à l’occasion d’une interview pour le média TooFab : s’il compte bien continuer à assurer la production du prochain Alien aux côtés de Ridley Scott, il préfère cependant cette fois-ci « passer le flambeau en tant que réalisateur ». C’est pourquoi tous deux sont désormais à la recherche de son futur successeur, qu’ils pourraient bien avoir trouvé en la personne de Michael Sarnoski, notamment connu pour son travail sur A Quiet Place: Day One. C’est en tout cas ce qu’affirme le média Nexus Point News dans un nouveau rapport.

« Selon certaines sources, Sarnoski serait actuellement le candidat favori pour ce poste. Ce choix potentiel n’est pas surprenant compte tenu du succès d’A Quiet Place: Day One, qui était également centré sur une invasion extraterrestre terrifiante » explique alors ce dernier, avant de rappeler que Sarnoski avait justement indiqué s’être inspiré d’Alien pour élaborer l’histoire du film. Il pourrait donc s’agir d’un choix tout indiqué pour Disney, même si cette information reste à prendre avec des pincettes pour le moment.

Aux dernières nouvelles, Álvarez avait confirmé en février 2025 avoir commencé à se pencher sur l’écriture d’un nouveau volet, qui pourrait faire office de suite à Alien Romulus. Depuis, aucune information supplémentaire n’a toutefois été donnée, en sachant que ce dernier a déjà assuré ne pas vouloir se précipiter pour la produire. En attendant d’en savoir plus à ce sujet, les fans ont cependant pu profiter d’une nouvelle série préquelle au film de 1979, Alien Earth, diffusée sur Disney+ durant l’été 2025. Une deuxième saison est déjà annoncée pour cette année.

Source : Nexus Point News