Détective Conan, anime culte découvert en France au milieu des années 2000 sur France 3, fête ses 30 ans cette année. Toujours fort d'une communauté qui suit fidèlement les nouveaux épisodes en simulcast sur ADN, il est encore aujourd'hui un titre phénomène au Japon. C'est pourquoi le studio TMS Entertainment ne pouvait pas passer à côté de cet anniversaire, annonçant deux épisodes spéciaux surprise.

Les fans espèrent voir Détective Conan La 30ᵉ affaire de meurtre sur ADN

Dans les faits, c'est au mois de janvier que l'anime Détective Conan fêtait ses 30 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour célébrer trois décennies d'enquête. ADN a d'ailleurs marqué le coup en ajoutant à son catalogue pas moins de 21 nouveaux épisodes adaptant directement le manga il y a seulement quelques jours. Cependant, l'annonce du studio TMS devrait vous enthousiasmer plus encore.

Et pour cause, le studio d'animation a dévoilé qu'un épisode spécial intitulé Détective Conan La 30ᵉ affaire de meurtre (30-go Satsujin Jiken) serait bientôt diffusé. D'une durée exceptionnelle de 2 heures, il nous emportera pour une intrigue inédite de blanchiment d'argent. ADN n'a pas encore indiqué s'il serait disponible le jour J ou même a posteriori dans son catalogue. On espère en avoir des nouvelles rapidement, car la date de sortie est imminente :

Date de sortie : le 25 septembre 2026 au Japon

© Shōgakukan / TMS Entertainment

Le meurtre de Misohitojima, un autre épisode spécial pour les 30 ans

L'anime Détective Conan voit double pour ses 30 ans ! Un autre épisode spécial, baptisé quant à lui “Le meurtre de Misohitojima”, a également été annoncé. Pour le coup, son concept qui devrait beaucoup plaire aux fans. De fait, il vous invitera à résoudre la mystérieuse affaire qui accable Shinichi avec lui (un vrai rêve de fan !). Toujours en cours de production, aucune date n'a été avancée pour le moment. Cependant, on a là aussi l'espoir de le voir débarquer sur ADN.