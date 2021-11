C’est déjà fini… On aura à peine retrouvé les terrasses au soleil (entre deux averses…), les concerts en plein air (avec un parapluie…), les stades et les salles de ciné, que l’automne est là avec son ciel gris...

Mais si on y regarde de plus près, les journées plus courtes et le froid dehors signifient aussi une chose : la saison des raclettes et des soirées sous la couette, à dévorer films et séries, est ouverte ! Avec myCANAL, pas besoin d’attendre Noël pour profiter de vos longues nuits à la maison : CANAL+ propose une belle programmation, en illimité et sur tous vos écrans.

La plateforme myCANAL de CANAL+. © myCANAL/CANAL+

myCANAL, c’est toute la programmation de CANAL+ à votre disposition, où vous voulez, quand vous voulez, et en illimité. Disponible sur tous vos écrans (téléviseur, console de jeu, tablette, smartphone, Mac et PC), myCANAL offre de nombreux contenus (films, séries, évènements sportifs, documentaires, contenus pour la jeunesse) en exclusivité.

Le meilleur du cinéma est sur CANAL+ et sur myCANAL

Selon votre offre d'abonnement, myCANAL, ce sont des milliers de films, à découvrir ou à redécouvrir en direct ou en replay. Le film a déjà commencé ? Utilisez la fonction Start Over pour reprendre votre programme, jusqu’à huit heures en arrière ! Le guide TV vous permet également en clin d’oeil de faire votre programmation immédiatement, pour le soir-même ou la semaine.

Par la richesse de son catalogue, myCANAL propose en effet de découvrir en exclusivité les incontournables du box-office. En en ce moment, vous pouvez vous détendre devant Wonder Woman 1984, Fast & Furious : Hobbs & Shaw ou encore Bad Boys For Life et retrouver le duo de flics hors pair incarné par Martin Lawrence et Will Smith. Alors que Marcus veut prendre sa retraite et que Mike, toujours aussi tête brulée, passe pour un ringard auprès des jeunes policiers, on intente à la vie de ce dernier... Les Bad Boys vont remettre les pendules à l'heure !

Du grand spectacle donc, mais aussi des films primés tels que J’accuse, Drunk, et des comédies avec Mon Cousin qui réunit Vincent Lindon et François Damiens ou Divorce Club, comédie de Michaël Youn, avec Arnaud Ducret et Audrey Fleurot.

Avec Angry Birds 2, Yakari ou Maya l’Abeille 3, aussi en exclusivité sur myCANAL, les plus jeunes auront de quoi s’amuser !

© 2020 Columbia Pictures Industries, Inc. and 2.0 Entertainment Borrower, LLC. All Rights Reserved. Affiche - Martin Lawrence, Will Smith

L’une des grandes forces de myCANAL, c'est de proposer tous les genres, pour tous les publics, ainsi que des classiques intemporels. Après avoir découvert Sacrées Sorcières, adaptation de Roald Dahl par Robert Zemeckis ou Les Nouveaux Mutants, dernier film Marvel produit par la FOX, retrouvez les cultissimes Creepshow, Bloodsport (la meilleure adaptation non-officielle de Street Fighter II avec JCVD !) ou Le Magnifique de l’inimitable et regretté Bébel !

Séries internationales incontournables et les créations exclusives CANAL+

Avec des centaines de séries disponibles dans son catalogue, myCANAL vous assure également des heures de binge-watching. Redécouvrez les classiques du genre en exclusivité : Hannibal avec Mads Mikkelsen ; ou Dexter, dont les 8 saisons sont disponibles en intégralité sur la plateforme en attendant la nouvelle série Dexter : New Blood, à retrouver prochainement sur CANAL+ et sur myCANAL.

Ne ratez pas non plus les Créations Décalées CANAL+ qui font l’actu. Avec la nouvelle série VTC, plongez au coeur d'une course sous haute tension dans laquelle une jeune femme, chauffeuse de VTC, propose à son frère d’effectuer une livraison à sa place. La nuit sera plus longue que prévue...

L’intégrale de la série VTC disponible sur myCANAL © Alex Pixelle / Canal+

Continuez la soirée avec les géniaux Kad & O, et la création décalée CANAL+ Bullit et Ripper, qui suit les aventures des deux flics complètement à la masse du cultissime Qui a tué Pamela Rose ?

Programmez ensuite grâce au guide TV vos prochains visionnages des 2 saisons de la série à succès Validé, imaginée et réalisée par Franck Gastambide, toujours disponible et avec un casting d'enfer (Laetitia Kerfa, Sabrina Ouazani, Saïd Taghmaoui...) le tout dans une ambiance rap de haut vol ; ou encore de Fear the Walking Dead, saison 7, fraîchement débarquée des US.

Toutes les meilleures séries américaines et internationales sont aussi à retrouver sur myCANAL comme What We Do in the Shadows dans l’intimité hilarante de vampires ou encore l’intégralité de Vikings ou de Gomorra, en attendant la saison 5 en préparation.

myCanal fait aussi la part belle aux documentaires

Grâce à un catalogue de milliers de docs aussi bien sportifs, politiques, voyage... ou bien en immersion sur les terrains d’opérations avec les forces spéciales françaises, le dépaysement est garanti. Le tout couplé à un contenu pour les plus jeunes aussi riche que dense, vous allez adorer les journées trop froides et trop pluvieuses pour mettre le nez dehors grâce à myCANAL !

Cinéma, séries, docs, dessins animés, sports... myCANAL, c’est un contenu gigantesque, exclusif et varié, à votre disposition quand vous voulez, où vous voulez, sur tous vos écrans.