Retrouvez dans ce théma tous les articles de l'E3 2007 ; ce qui fut le plus grand salon de l'année a beau avoir rétrécit, nul doute qu'il s'y dévoilera de nombreuses infos, jeux, images et compagnie. Tous les articles parus sur Gameblog sur cet événement seront ici ! Et pour bien commencer, l'essentiel de ce salon E3, les trois conférences des constructeurs :