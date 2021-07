Rencontre fortement instructive avec les fondateurs Nicolas Gilot et David Hanson. Un avenir où Steam ne serait plus le leader est-il possible ? Seul l'avenir nous le dira, mais si la promesse se concrétise de voir une plateforme où il serait possible (entre autres) de revendre ses jeux dématerialisés et certains objets acquis en jeu grâce à la blockchain, alors impossible de ne pas voir Ultra autrement qu'un "game changer" dans les années à venir.