CA PART SUR UNE PRECO DIRECT !





Disponible à 50 ¤ sur le store de Nintendo (ça va honnêtement), le jeu est carrément à 40 ¤ seulement sur le site de la Fnac ^^ !Pas de chèque cadeau pour l'instant, mais à 40 ¤ le WarioWare avec 200 mini jeux et la nostalgie qui revient, c'est direct un Day One.Ça me rappelle que j'ai joué pendant 4h à WarioWare, Inc.: Mega Microgames! avec un pote dans un bus en allant à un tournoi de combats de robots quand j'étais à l'université... Et qu'on a perdu parce qu'on était trop occupé à essayer de battre nos scores dans le jeu et que ça nous avait foutu la gerbe sur la routeEt quelque part, les achats de jeu Nintendo, c'est aussi ça : la fibre nostalgique, les achats irrationnels, avec un prix contenu... Forcément qu'on craque ^^ !Qui d'autre a eu l'occasion de tester ce WarioWare ?