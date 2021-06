Une excellente nouvelle pour les Simracer amoureux d'Assetto Corsa premier du nom.



Vous souhaitiez un cycle jour nuit ? Une météo dynamique ?

C'est possible avec SOL 2.1 et CSP (Custom Shader Patch).



En deux mots :

SOL gère les saisons, le cycle jour/nuit, de la météo, etc..

CSP (Custom Shader Patch) gère une liste incroyable de choses comme la fumée, la poussière, l'éclairage des pistes la nuit, AO (Ambiant Occlusion) donc les ombrages et la diffusion de la lumière, le réalisme des pneus, etc..

Les deux applications sont indisociables et le résultat est bluffant !



La pluie est là ! Oui la pluie est là !

Nous ne sommes plus à un niveau ou trois gouttes s'affichent sur le parebrise, ou il fallait télécharger une piste spéciale "Wet" afin d'obtenir un "aspect" mouillé...

Non, nous sommes à un level bien supérieur !



Ce sont de vraies gouttes d'eau en 3D que l'on voit tomber lorsque que l'on se trouve hors cockpit. Cette eau va se répandre sur la piste. L'aspect visuel se renforcera avec les irrégularités de la piste qui se rempliront progressivement d'eau. Vraiment magnifique !

Les éclairs, les nuages, le bruit du vent, la teinte de la végétation bref toute une évolution qui renforce l'immersion du joueur.



J'ai le plaisir de vous proposer un tutorial détaillé



Vidéo 1 : Installation de SOL et CSP

Vidéo 2 : Configuration de SOL et CSP

Vidéo 3 : Ajout de filtre colorimétrique