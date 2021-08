NES Advantage

En 1987, une ambitieuse manette de jeu de style arcade pour Nintendo Entertainment System fait ses débuts au Summer Consumer Electronics Show de cette année-là.





Fabriqué par la société japonaise Asciiware et licencié par Nintendo en tant que périphérique officiel, le contrôleur fonctionne comme un contrôleur NES standard et bien plus.





Quand on observe la NES Advantage, on remarque immédiatement son aspect de type arcade qui diffère grandement de la manette NES standard. Elle semble robuste mais les boutons ont tendance à se coincer mais les sensations sont quand même bonnes.





La manette est conçue pour reposer sur une surface plane à une hauteur convenable comme une table ou un bureau.





La NES Advantage comprend des commandes turbo réglables pour les boutons A et B (de grande taille) qui peuvent être activées ou désactivées avec un bouton. Les joueurs peuvent régler la vitesse du turbo. La NES Advantage peut servir à deux joueurs. Le cordon relie la manette à la console car il comporte non pas une, mais deux prises de contrôleur distinctes pour permettre aux deux joueurs de l'utiliser facilement au moyen d'un simple interrupteur qui bascule entre le joueur 1 et 2.





Le magazine Nintendo Power (cliquez sur le lien ci-avant) a fait, à l’époque, quelques recommandations.





Wizards & Warriors, Metroid, Legendary Wings, Top Gun et Double Dragon en font partie avec d’autres …





La manette fait une apparition dans le film SOS Fantômes 2, où celle-ci est modifiée afin de contrôler la Statue de la Liberté.





Les chasseurs de Fantômes prennent le contrôle de la Statue de la Liberté pour la guider vers le centre de la ville.





Certains ont pris l'initiative de construire leur propre borne d'arcade comme avec l’exemple ci-dessous.





Pour les amateurs, les caractéristiques techniques.

La manette NES Advantage, même si elle n’est pas des plus insolites, est considérée comme l'un des meilleurs accessoires NES jamais produits et ce n’est pas si mal …

