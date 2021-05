Le VidéoBrain

Produit par Umtech en décembre 1977, le VidéoBrain est considéré comme le premier ordinateur domestique d'entrée de gamme.





C’est le premier ordinateur à utiliser des cartouches à base de ROM pour le chargement instantané des programmes.

On a là un procédé beaucoup plus facile et plus fiable pour les consommateurs que de charger des logiciels à partir de cassettes ou de disquettes de 5,25 pouces notoirement faillibles qui sont utilisés par les "concurrents" du moment.





Les joysticks sont de bonne qualité.

Le clavier, peu convivial, comporte seulement 36 touches un peu trop rapprochées pour taper confortablement. Les touches numériques et les touches de caractères spéciaux sont toutes partagées avec les touches alphabétiques.





Le VidéoBrain a été vendu principalement par le biais de publicités dans les magazines, mais certains magasins du nord de la Californie l'ont eu pendant une courte période de temps.





Il y avait différents "pack" disponibles : System 100 à 500 $ avec la cartouche Financier ; System 200 à 600 $ avec les cartouches Financier, Music Teacher 1, Math Tutor 1, Wordwise, Checkerset d’autres (voir ci-dessous).

L’Expander 1 fournit 2 ports série RS-232 et des connexions pour un lecteur de bande de cassette pour charger et enregistrer des données. L’Expander 2, qui se branche sur l’Expander 1, fournit un modem acoustique de 300 bauds pour les télécommunications, et n'est accessible que par la cartouche "Timeshare".





Il n’y a pas besoin d'éteindre le VidéoBrain pour insérer ou changer les cartouches. Il suffit de simplement glisser la cartouche dans la fente de la cartouche et de fermer le compartiment.





Jerry Lawson est connu comme l'inventeur de la première cartouche ROM qu'il a créée pour la console de jeu vidéo : la Fairchild Channel F (cliquez sur le lien ci-avant) produite par Fairchild Semiconductor.

Le VidéoBrain a été conçu par Albert Yu et David Chung, ce dernier ayant travaillé précédemment chez Fairchild Semiconductor. David Chung est l'inventeur du processeur Fairchild F8, qui alimente le VidéoBrain mais aussi la console nommée ci-dessus.





Il n'y a que 21 cartouches produites par le fabricant pour le VidéoBrain. Ci-dessous, le Black Jack, Les Dames, Financier, Pinball (flipper), Gladiateur et Tuteur Math 1.





Ci-dessous, Professeur de musique 1, Stand de limonade, Tennis, Vice-versa, Vidéo Artiste, Wordwise-1 et Wordwise-2.





La carte mère était enfermée dans un blindage métallique pour répondre aux exigences de la Federal Communications Commission pour limiter les émissions de radiofréquences.





Il est possible d’en acquérir mais les offres sont peu nombreuses alors, patience si vous voulez complétez votre collection.





Bonus vidéo :

Sources : 1 -2