Les Famiclones

Les copies plus ou moins exactes de la console 8 bits de Nintendo, la Famicom ou Family Computer (Nintendo Entertainment System chez nous) sont appelées "Famiclones" … Le mot suffit à lui seul.

Les premières Famiclones, généralement fabriquées à Taiwan, utilisaient des puces clonées généralement fabriquées par UMC, une société de semi-conducteurs taïwanaise fondée en 1980.





IL y a d’abord les consoles qui fonctionnent sur du matériel de style "Famiclone" mais qui ont été autorisées par Nintendo pour une distribution officielle. On trouve donc ci-dessous la "Hyundai Comboy" (vraisemblablement sortie en 1989), originaire de Corée du Sud qui a l’aspect de la Nintendo Entertainment System, sortie en Amérique du Nord et en Europe. On retrouve le même aspect de la NES chez la "Samurai Electronic TV Game" (sortie semble-t-il en 1993), console d’origine indienne.





Sharp qui est un grand partenaire de Nintendo a eu le privilège de sortir plusieurs clones NES licenciés Nintendo.

C’est le cas avec la Famicom Titler (cliquez sur le lien ci-avant), connue aussi sous le nom de Famicom Editor, et produite en 1989 et avec la Twin Famicom produite de 1986 jusqu'à 1988, et sortie qu'à l'intérieur du Japon. Enfin, troisième console Sharp licenciée Nintendo, la C1 NES TV (cliquez sur le lien ci-avant) sortie en 1983 qui est une télévision intégrant une console Famicom.





Les autres clones ne bénéficiant de la licence Nintendo sont très (trop) nombreux. En voici quelques uns.

Voici la Game Player ES-3002, une console pirate qui ressemble à la PS One mais qui fait tourner des jeux NES japonais.





La Neo Fami de GameTech sortie en 2004 est une console assez petite qui fait tourner des jeux NES japonais (certains sites considèrent qu’elle est sortie sous licence Nintendo).

Ensuite, la Video Computer System NN-188 (PolyStation) qui a pour particularité de ressembler, elle aussi, à la PS One.





La Master Games Play + Power V, une console pirate en provenance directe d'Italie ressemble, elle aussi, à la PS One.





Avec la Master Games Terminator 2, on trouve là un clone de la Famicom qui ressemble à une Mégadrive.





Ne vous y trompez pas, avec son look proche de la Game Boy, la TV Boy WB-2089 est une console pirate originale qui cache en fait deux jeux : un Brique Game, et un clone de Nintendo NES.





Les clones (consoles pirates) sont fort nombreux, vous trouverez une liste, sans doute pas, exhaustive sur un des liens sources (le 2) mais en voici quelques uns nommés dans cette suite comme ci-dessous le Asahi VCD et des modèles de type "Dendy" …





Ci-dessous deux autres clones :

Le Dynavision System et le Geniecom.





Ci-dessous, encore d’autres consoles pirates Famicom (NES).





Pour en finir (si on peut dire car cela pourrait durer), voici la GameTech Pocket Fami sortie en 2004 (et oui).

Son look fait ici penser à la Game Boy Advance.





