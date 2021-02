VTech CreatiVision

La VTech CreatiVision sort en 1981.

Sa production s’arrête en 1986.





On peut la qualifier d’hybride d’ordinateur et de console de jeux.





Question chiffres, la console CreatiVision arborait un processeur Rockwell 6502 8 bits à une vitesse de 2 MHz, 1 Ko de RAM et 16 Ko de RAM vidéo, avait une résolution graphique de 256 × 192 avec 16 couleurs et 32 sprites et produisait des sons sur 4 voix.





Elle est sortie en Australie et en Nelle-Zélande sous le nom Dick Smith Wizzard. Les joysticks ressemblaient beaucoup au ceux de la Colecovision (cliquez sur le lien) et avaient la particularité, s’ils étaient réunis ensemble, de former un clavier QWERTY.





D’ailleurs, les campagnes de publicité de l'époque n’hésitent pas à comparer la console aux ordinateurs de l’époque.





Le module de stockage qui n’est rien d’autre qu'un magnétophone à cassettes se combine avec la CreatiVision pour former une unité pour sauvegarder les différents programmes.





Vous pouvez voir, ci-dessous, l’intérieur de la "bête".





Ci-dessous, le manuel consultable ICI.





Il n’y a eu, vraisemblablement que 18 jeux.





Astro Pinball est une sorte de clone de Vidéo Pinball.

Auto Chase est un clone de Rally-X, jeu de "course labyrinthe".

Chopper Rescue est un clone de Zaxxon.





La console se voulant aussi être un Micro Ordinateur, elle pouvait être programmée en BASIC grâce a une cartouche.

Crazy Chicky est un clone de Pac-Man.





Crazy Pucker est, aussi, un clone (plus évident) de Pac-Man.

Locomotive est un clone de Burger Time.

Planet Defender est un clone de Defender.





Mouse Puzzle est un clone de Loco-Motion (Konami/Sega).

Signalons qu’à chaque jeu était joint un "overlay" que l’on mettait sur le pavé du joystick pour jouer (comme pour la Colecovision de CBS et l’Intellivision de Mattel) – voir ci-dessous (Mouse Puzzle).





Police Jump est clairement un clone de Donkey Kong et Sonic Invader ne cache rien en étant un de Space Invaders.





Impossible pour une console de ne pas avoir de jeux de sports. C’est chose faite avec Soccer et Tennis.





Stone Age est un clone de Pengo où vous êtes un homme des cavernes qui pousse de blocs de pierre au lieu d'être un pingouin qui pousse des blocs de glace. Tank Attack s’inspire de façon évidente du jeu combat sur Atari 2600 (cliquez sur le lien).





La CreatiVision a été distribuée dans de nombreux pays sous divers noms. Ci-dessous à droite, une belle et rare version de la CreatiVision, la (le) Hanimex Rameses.





Une console qui ravira les collectionneurs et pas toujours simple à dénicher tout comme pour les jeux.





Bonus vidéo :

