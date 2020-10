Un tableau magnifique naît parfois de modestes gribouillages, à l'instar de Luna : The Shadow Dust, qui n'avait d'autre ambition que de raconter une histoire suivant la recette traditionnelle du point and click. Cependant l'inspiré, pour ne pas dire l'éclairé, Lantern Studio a soigné la forme, en témoignent le façonnage à la main des décors, des personnages et de leurs animations, ainsi que l'ambiance sonore interactive, d'autant plus touchante de fait. En outre, la narration s'affranchit du moindre mot énoncé, pour mieux mettre en scène le périple d'Üri et Layh à travers des séquences cinématiques d'une rare éloquence. Mais le tour de force réside dans le fond, en l'occurrence la conception des puzzles dont les thématiques reflètent malicieusement celles de l'intrigue, qu'il s'agisse de mécanismes basés sur les ombres ou le temps. Le manque d'indices pour les résoudre et les quelques aléas de contrôle de notre duo s'oublient d'ailleurs vite devant un tel fablier de poésie et d'ingéniosité. Une oeuvre certes (très) courte, mais inoubliable pour quiconque osera explorer sa facette obscure.

par Yann Bernard