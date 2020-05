Annoncé un peu par surprise avec une version du jeu à tester dans la foulée, nous avons pu mettre les mains sur Mafia II : Definitive Edition qui se présente à nous comme un remaster HD du jeu de base sans plus de prétention. D'ailleurs le joueur est prévenu dès le début de l'aventure, le reste du contenu est totalement identique à ka version de 2010 - avec ses contenus additionnels.

Se replonger dans un jeu vieux de dix ans (et parfois plus) cela provoque toujours certaines émotions. D'autant qu'à l'époque ce n'était pas sans plaisir que nous avions suivi les aventures de Vito Scaletta à Empire Bay. C'est donc avec une pointe de nostalgie que nous avons cliqué sur le bouton "lancer" de notre bibliothèque Steam. Compte Steam qui est d'ailleurs le même depuis 2010.

Ombre et lumière

Si vous vous attendez à un remake comme ca sera le cas pour Mafia : Definitive Edition, qui arrivera cet été, il est temps d'encaisser la première déconvenue. Le jeu se contente (et c'est déjà un gros travail) de proposer une version HD des graphismes avec notamment un support complet de la 4K. Comme vous pouvez le voir dans les screenshots qui parsèment ce test, on ne peut pas nier le lifting. Il y a notamment un beau boulot réalisé sur les effets de lumière, c'est ce qui frappe le plus en jeu notamment sur tout ce qui est volumétrique. Lorsque l'on pénètre dans une pièce, les lumières rasantes donnent un bon indicateur de l'heure de la journée. Il en va de même pour les réverbères, les phares des voitures la nuit ou tout autre source lumineuse. C'est globalement ce qui impressionne le plus dans ce remaster. Cela se retrouve même dans les reflets des cheveux gominés du personnage principal. Quand on compare le système d'éclairage avec celui d'origine, c'est le jour et la nuit (c'est le cas de le dire). Forcément la lumière a aussi une influence sur les ombres et une fois encore on peut constater un travail assez précis réalisé pour tenter d'apporter une touche de crédibilité au monde qui nous entoure.

Un travail inégal

L'autre gros changement concerne les textures mais de ce côté-là c'est déjà un peu plus inégal. Certaines surfaces comme le bois, le métal et la peau sont bluffants quand on se souvient du jeu d'origine. En revanche, c'est un peu plus contrasté pour la pierre avec des endroits un peu baveux, voire presque flous (chambre de Tommy en début de jeu, certaines cours d'immeubles, etc). Ça reste évidemment beaucoup (beaucoup) plus agréable à l'oeil. Mais il est toujours délicat de proposer ce type de remaster avec un gameplay inchangé. Car si ce monde ouvert en 2010 pouvait paraître très convaincant, grâce à son ambiance, c'est déjà beaucoup moins le cas en 2020. Les rues paraissent parfois un peu vides et l'immersion s'avère difficile de par l'aspect un peu vieillot et robotique des animations des personnages. Un cruel manque de naturel qui est bien évidemment inhérent à l'époque de son développement.

On sent bien que l'on a entre les mains un jeu un peu bâtard qui fait son possible pour s'ancrer dans la modernité sans pour autant y arriver totalement. C'est donc une expérience purement nostalgique mais qui aura peut-être un peu de mal à séduire le joueur qui découvre Mafia II avec cette version.