Après trois vagues de contenus téléchargeables composés essentiellement d'éléments cosmétiques, d'objets, d'escouades et de quêtes supplémentaires, le Pass d'Extension de Fire Emblem : Three Houses lance son assaut final avec les Loups de Cendre, l'histoire de cette quatrième maison jusqu'alors dissimulée dans l'Abysse. Un lieu enfoui sous le monastère relativement confiné, de sorte qu'il n'offre guère d'activités hormis se livrer à de petites conversations sans réelle incidence scénaristique et préparer ses troupes. De toute façon, les ressources restreintes donnent le ton : Il s'agit essentiellement de s'allier avec un quatuor de personnages inédits et plutôt hauts en couleur durant une poignée de batailles assez éprouvantes. Leurs configurations piégeuses éventuellement ponctuées de coups de théâtre constituent les arènes idéales pour exploiter les talents de la walkyrie Hapi, de la chevalière pégase noire Constance, du puissant moine guerrier Balthus et de l'espiègle baladin Yuri (avec ses formidables pirouettes). La nature transversale de leurs classes particulières s'avère en effet extrêmement dévastatrice, mais tout aussi radicalement à double tranchant. Gare aux hurlements de rage en mode classique et difficile ! De quoi enrichir encore substantiellement cet épisode, les Ombres Embrasées s'apparentant à une aventure annexe, en marge de l'épopée principale (et dotée d'emplacements de sauvegarde distincts). Au delà d'en développer - plus que d'en révéler - certains événements, liés notamment aux origine de Byleth, l'intérêt se résume à pouvoir ensuite recruter ces protagonistes à l'académie, former de nouveaux couples et surtout profiter de leurs jobs (ainsi que d'un sacré trésor issus des catacombes). De bonnes raisons de s'enflammer donc, toutefois ceux qui s'étaient cru promettre la lune risquent d'avoir un peu les crocs.

par Yann Bernard