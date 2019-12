Planet Zoo est sans conteste le meilleur jeu de gestion de ces dernières années. Outre les animaux marins et les oiseaux, l'une des absences que l'on peut regretter toutefois dans le jeu de base est celle d'animaux "polaires". Le Pack Arctique vient donc combler le manque. Avec son prix de 10 euros il permet d'ajouter 4 nouvelles espèces dont une totalement incontournable : l'ours polaire, qui est d'ailleurs un véritable casse-tête à accueillir dans nos zoos tellement il réclame d'espace (quasiment trois fois plus qu'un éléphant). Toujours aussi éthique, le jeu nous ferra bien comprendre qu'il est plus judicieux de posséder ce type d'animaux dans notre parc Norvégien qu'au beau milieu d'une installation mexicaine (les deux nouveaux scénarios du jeu). Pour accompagner le plantigrage, le renne, le loup arctique et le mouflon de Dall, on pourra aussi compter sur une nouvelle thématique, Arctique, d'inspiration norvégienne. Avec plus de deux-cents nouveaux éléments de décor, cela permet de laisser libre cour à notre imagination et de réaliser des combinaisons de bâtiments autrefois impossibles. Le résultat est tout simplement somptueux et il suffit de jeter un oeil à nos screenshots pour s'en convaincre. Cela apporte un coté très chaleureux notamment avec la possibilité d'avoir dans sa végétation des arbres de Noël. La gestion du froid pour ces nouveaux animaux est aussi une composante essentielle et même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, on va apprendre aussi à les préserver dans des parcs non situés dans des zones polaires. Déception en revanche : aucune trace de pingouins et c'est vraiment dommage. C'était un DLC tout indiqué pour, il y a fort à parier que Frontier se réserve tout ceci pour un Pack marin (avec en prime les phoques et les dauphins). Ce DLC reste toutefois un incontestable pour étoffer nos zoos.

par Camille Allard