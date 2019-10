En attendant la sortie de Call of Duty : Modern Warfare, Tencent Games et Timi nous offrent une mouture mobile répondant au doux nom de Call of Duty : Mobile. Cette version que l'on pourrait qualifier de light n'a pourtant pas à rougir face à ses grands frères.

Qu'on se le dise : d'entrée de jeu, Call of Duty : Mobile st un free-to-play. Pas de solo, uniquement du multi. Dès le départ, le titre nous prend par la main et de manière la plus agréable possible. On vous guide sur la manière de jouer, la prise en main des armes et les scorestreaks.

L'appel du devoir

Une fois le tutoriel passé et la première partie de chauffe contres les bots, vous plongerez dans le grand bain contre d'autres joueurs. Qui dit free to play dit élément payant. Et c'est le cas, ce qui est "normal". Vous retrouverez ainsi deux pass : premium et premium plus. Le premier étant à 11 euros et le second à 28 euros. Vous avez la possibilité d'acheter des points COD pour débloquer les pass, des armes ou encore des skins. Vous aurez également la possibilité de regarder des packs en regardant des publicités en vidéo. Le titre récompensera vos connexions quotidiennes en vous donnant de l'expérience, des skins ou encore des packs.

CoD Mobile poussera évidemment à l'achat avec des publicités multiples pour des packs divers et variés et des promotions à tire-larigot. Cependant, vous ne serez pas handicapé si vous ne faites que jouer sans dépenser un seul denier. Du moins pour le moment, car nous ne connaissons pas la roadmap d'Activision ou encore si l'éditeur compte intensifier l'aspect monétisation.

Si comme votre fidèle serviteur, vous préférez faire parler le skill que le portefeuille, alors en jouant vous gagnerez des crédits pour obtenir des skins, mais également des armes au fur et à mesure de votre avancée et de vos montées de niveaux.

Un petit COD devenu grand

Téléphone ou manette en main, le feeling est bon, on enchaîne rapidement les parties et on retrouve les sensations d'un bon Call of Duty. Les armes connues dans la série, mais aussi un mélange de maps issues de Call of Duty : Modern Warfare et Black Ops. En plus de cela, les bons vieux scorestreaks sont de la partie. Des drones de positions, tueurs ou encore un missile predator sont également présents. En bref, c'est très plaisant de lancer le jeu, de se faire des parties et retrouver tout ce qui fait la sève de la série.

Call of Duty : Mobile est généreux. Déjà dans ses modes de jeux entre la ligne de front, le match par équipe ou encore le Battle Royale et ce qui semble être un futur mode zombie. Le mode Battle Royale, tout comme PUBG mobile vous permet d'évoluer dans une grande map et d'essayer d'arriver premier. Le mode est jouable à la première ou à la troisième personne. Ce qui n'est pas le cas dans Black Ops 4 par exemple.

Social network

Côté social, vous pouvez rejoindre des clans, parler dans un tchat ou encore rejoindre / ajouter des amis pour les regarder jouer ou bien les épauler sur le terrain. Call of Duty Mobile fait en sorte de ne pas vous laisser jouer seul dans votre coin dans le but d'intégrer un clan pour profiter à fond de ce dont offre le jeu.

Pour terminer, Call of Duty : Mobile est un très bon titre tout court sur mobile. Il permet de retrouver un bon jeu issu de la saga sur votre smartphone, avec les meilleures maps de la série. Ensuite à vous de voir si vous souhaitez y mettre de l'argent ou non mais pour le moment, c'est loin d'être quelque chose de rédhibitoire.