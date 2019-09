Le volet originel de Ni no Kuni sur DS, fort de ses runes dessinées à l'aide du fameux grimoire et de ses combats traditionnels au tour par tour, restera probablement à jamais confinés au Japon (notre test import pour mémoire). Heureusement ce JRPG littéralement magique était apparu en occident dans sa déclinaison PS3, dotée d'une réalisation évidemment plus élaborée et de batailles en temps semi réel. Son portage sur Nintendo Switch effectué par Engine Software la restitue à l'identique, familiers jadis exclusifs y compris, comme l'illustre l'affichage en 720p et 30 images par seconde dénué d'une quelconque différence entre les modes portable et station d'accueil. En revanche la version PS4, affublée du sous-titre Remastered (grâce au concours de QLOC), profite d'une fréquence de rafraîchissement doublée et d'une résolution rehaussée en 1080p sur la console standard, tandis que le modèle Pro s'étale en 4K au détriment des 60 fps, seulement atteints sur PC avec cette définition. De quoi découvrir quelques détails visuels parfois insoupçonnables de ce véritable chef d'oeuvre du genre, un fabuleux conte issu de la collaboration entre Level-5 et le Studio Ghibli à leur zénith porté par les compositions somptueuses de Joe Hisaishi. Si ses petits défauts font hélas toujours partie du voyage, notamment l'intelligence artificielle souvent déficiente des équipiers et la répétitivité de certaines musiques, voici manifestement l'ultime édition de ce grand classique, dans tous les sens des termes.

par Yann Bernard