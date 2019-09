Mélangez une licence aussi énorme que Le Seigneur des Anneaux à un éditeur comme Flight Fantasy Games et vous avez l'attention de tous les amateurs de jeux de plateaux et de cartes. Les deux publics étant très souvent fans de la Communauté de l'Anneau, le potentiel commercial est excitant. La tentation de faire un jeu à la va vite aussi. Il n'en est rien, comme nous allons vous l'expliquer ici.

Fantasy Flight Interactive est la division jeux vidéo de Fantasy Flight Games. Un monument de l'édition de jeu de plateau et tout simplement parmi les leaders du marché mondial de ce secteur. The Lord of the Rings : Adventure Card Game est leur tout premier jeu développé en interne. L'année dernière, pendant la présentation à la Gamescom, on sentait que le jeune studio ne voulait pas se rater. C'est un effet un travail très propre.

La narration d'une aventure constitue le principal attrait du jeu

Dans l'ambiance de la communauté

Le monde qu'a créé John Ronald Reuel Tolkien occupe une grande place dans le succès de sa saga. Inventif jusqu'à développer des langues, le génial écrivain a campé un décor avec une folklore massif, foisonnant de détails. Nous avons droit ici à une très belle ambiance, avec des éléments qui se sont attachés à respecter cet univers. Le doublage est resté en anglais, mais les nombreuses histoires qui narrent vos aventures sont intégralement (bien) traduites en français.

Car ce n'est pas un jeu de cartes qui vous fait enchaîner les parties simplement pour le plaisir d'en découvrir les mécaniques et les rouages. Il s'agit de vivre une aventure auprès des personnages principaux de la Communauté, afin d'en développer la méta-histoire. Ainsi, vous allez d'abord découvrir les dangers des araignées, avant de partir au secours d'un certain Bilbon Sacquet.

Tout ici participe à plonger le joueur dans les contrées lointaines de l'heroic-fantasy. Des musiques symphoniques qui savent aussi s'effacer pour laisser place à des ambiances uniquement sonores. On prend ainsi froid dans les marais peuplés de grenouilles croassantes, mais aussi peur à cause d'autres chuintements autrement plus inquiétants. Ce jeu de cartes raconte une histoire et se donne les moyens de le faire correctement. Deux campagnes sont disponibles à ce jour, il reste encore beaucoup d'aventures à découvrir, surtout si le jeu fonctionne commercialement.

Certains décors sont spécifiques au scénario. Ici une partie sur un radeau

Un système de jeu intéressant

Comme souvent dans les jeux de cartes, les principes de base d'utilisation de ces dernières repose sur des points de ressources. Appelez cela comme vous voudrez, plus une carte est puissante, plus il lui faudra des points de ressource pour être jouée. Vous pouvez choisir de les économiser, de les épuiser à chaque tour pour avoir un maximum de cartes sur la table. Classique aussi, le système d'attitude, qui vous permet de mettre une carte en défense pour forcer l'adversaire à n'attaquer que celle-ci. Inutile de se répandre en explications sur le système de jeu des cartes. Vous pourrez le découvrir vous même en quelques heures. Sachez simplement qu'il est aussi subtil, complexe et intéressant que chez les meilleurs concurrents.

Ce qui fait l'originalité de TLOTRACG, ce sont les deux jauges qui habillent les côtés de l'écran. Celle de droite représente la menace de Sauron. C'est lui en personne que vous affrontez et lorsque cette jauge augmente en fonction de diverses actions, mais aussi en fonction de la puissance de votre deck, des événements spécifiques se déclenchent. Des renforts sur le terrain, des cartes en moins... Toutes sortes de choses désagréables...

Pour contrer cela, vous avez de votre côté le compteur de destin. Il fonctionne de la même manière, mais cette fois pour vous aider avec des événements qui sont souvent spécifiques au lieu où vous vous trouvez. Et cela peut se montrer assez original à l'image d'une traversée en radeau par exemple. Dans ce plat, le fonctionnement de ces jauges ajoute vraiment du piment et il vous faudra anticiper leurs évolutions pour espérer remporter les parties et avancer dans la trame.

Une campagne didacticielle permet d'intégrer en douceur les principes du jeu

A l'aventure compagnons !

Très souvent, les jeux de cartes sont compétitifs et c'est ce qui permet leur durée dans le temps. Ce concept est ici pris à contre-pied. On ne fonctionne qu'en coopératif. Encore faut-il trouver des partenaires, les serveurs étant assez vides à l'heure où ces lignes sont écrites. Mais l'idée est bonne et vous ne vous trouvez pas dans une configuration qui vous demande d'acheter des cartes supplémentaires pour être compétitif. Il y a certes la possibilité d'en avoir de nouvelles et de les personnaliser avec des points gagnés au cours des aventures, mais le mercantile n'est pas poussé à outrance.

Cet Adventure Card Game ne va certainement pas révolutionner le genre, mais pour un premier jeu, il s'en sort très honorablement. Les concepts dramaturgiques sont bons, les mécanismes de jeu offrent des solutions intéressantes et permettent de varier les façons de jouer (plutôt de la défense, de l'attaque ou basés sur l'augmentation de la jauge de destin). Son envergure est cependant insuffisante pour amener les amateurs de jeux de cartes à en faire l'acquisition s'ils ne sont pas également fans de la licence.