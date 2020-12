The Game Awards : Evil West, par Flying Wild Hog (Shadow Warrior), s'annonce, il a l'air à croquer

L'Ouest, s'il n'a pas remporté la dernière édition de Koh-Lanta, est néanmoins, dans sa version Far, bien à l'honneur depuis quelques mois dans le monde du jeu vidéo. Après West of Dead, Desperados III et pour la même année que Weird West, en voilà un autre tout à fait malin.

À voir aussi : TEST de Shady Part of Me : De l'ombre à la lumière

Présenté pour la première fois durant les Game Awards en WORLD PREMIERE, Evil West est un jeu d'action potentiellement coopératif nous plaçant dans un Far West Dark Fantasy. Prévu pour 2021 sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et PC, il est développé par Flying Wild Hog pour le compte de Focus Home Interactive. Comme on peut s'y attendre avec le développeur polonais, le ton ne sera pas des plus sérieux et ça risque de péter très fort.

Voici le pitch :

Une sombre menace consume l'Ouest Américain. Vous êtes l'un des derniers agents d'une organisation secrète de chasseurs de vampires, ultime protecteur de l'humanité face aux horreurs qui émergent des ténèbres. Devenez un véritable super-héros du Far West, éradiquez la menace et sauvez l'Amérique !



Dans des combats viscéraux, déchaînez les enfers avec vos armes à feu, votre gantelet électrique et vos gadgets de pointe. En loup solitaire ou en coop, chassez et éradiquez avec style des monstruosités assoiffées de sang. Améliorez vos armes et équipement, débloquez de nouvelles capacités et forgez votre propre style de jeu pour éliminer les hordes démoniaques et devenir le chasseur de montres ultime !

Du flingue, de la personnalisation, des mythes et légendes revisités... Quand on voit le trailer et quand on connaît les programmeurs, on se dit qu'on ne va pas s'ennuyer.