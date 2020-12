The Wolf Among Us 2 : Telltale fait le point, Bigby n'est pas prêt

Lors de la cérémonie des Game Awards de l'an de grâce 2019, le "nouveau" Telltale Games avait fait sensation en diffusant, sans crier gare, un teaser pour la continuation d'une de ses meilleures séries épisodiques. Il était bon de croire que le studio donnerait suite cette année. Il va falloir prendre son mal en patience.

À voir aussi : The Game Awards 2020 : Revivez la cérémonie de remises de prix (REPLAY)

Parce que la Toile commençait à s'agiter et qu'il n'était pas question de laisser trop de place à des espoirs qui allaient être tus avec, peut-être, d'atroces dépressions et des class-actions, Telltale Games est intervenu sur les réseaux sociaux pour parler de The Wolf Among Us 2, terriblement absent.

A quick update pic.twitter.com/0oUdf9QRem - Telltale Games (@telltalegames) December 10, 2020

Il y a un an, nous avons surpris la communauté du jeu vidéo en annonçant que nous avions commencé la préproduction d'une nouvelle saison de The Wolf Among Us. Depuis, l'équipe a travaillé durement tout en poursuivant sa mission remettre en ligne de nombreux classiques de Telltale. Nous avons sorti Telltale Batman Series : Shadow Edition plus tôt cette année, puis une réédition de Tales from Monkey Island. Cette semaine, nous avons ressorti Wallace & Gromit's Grand Adventures, Strong Bad's Cool Game for Attractive People et Telltale Texas Hold 'Em!.



Nous savons que vous êtes impatient d'en savoir plus sur The Wolf Among Us 2. Et nous avons hâte de vous en dire davantage lorsque le moment sera venu. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous développons toute la saison en même temps et qu'il reste encore beaucoup à faire avant d'être prêts à partager ce qui attend les habitants de Fabletown. Ce n'est pas encore le bon moment.



En ce qui concerne les questions sur les autres titres Telltale, certains jeux sont revenus aux propriétaires des licences et leur destin n'est pas actuellement entre nos mains.



Pour le moment, voyez-nous en tant que fans - tout comme vous ! Nous sommes une équipe qui se consacre à l'héritage de Telltale et des jeux narratifs, là pour célébrer les classiques avec un oeil sur l'avenir. Et croyez-nous, quand le moment sera venu, nous aurons BEAUCOUP de choses à dire.



En attendant, merci d'être autant fan que nous.



Puissiez-vous continuer à rester en sécurité et à vivre une année 2021 saine et heureuse.

Pour cette deuxième saison, Big Bad Wolf et les autres personnages de contes de fées sur lesquels pourraient donc oublier le format épisodique, l'attente qui créait tant de tensions, de frustrations et a même, selon des études, entraîné la propagation d'un certain virus à travers les antennes 5G, mal placées sur notre Terre toute plate.