The Game Awards : The Wolf Among Us Saison 2 ressuscite dans une vidéo lycanthrope

Il est parfois dans la vie de ces petits plaisirs simples qui vous ramène à votre condition. Qui aurait pu parier que rester éveillé devant la cérémonie des Game Awards 2019 nous réserve une telle surprise ? Et pour le coup, il ne s'agit pas de s'extasier devant le lever du soleil. Quoique.

Alors que l'horloge avait largement dépassé les cinq heures du matin, les joueurs du monde entier voyaient leurs mâchoires se décrocher à cause de la fatigue, mais surtout par le retour tout ce qu'il y a de plus officiel de The Wolf Among Us Saison 2. Non ?! Si.

Le projet de Telltale, revenu d'entre les morts cet été, n'est donc plus un doux rêve : comme le précise ce teaser de résurrection, il faudra une nouvelle fois compter avec Bigby Wolf. Quelle classe.

Que nous disait notre cher Plume il y a quelques mois déjà ? Ah, oui : "Si cela nous permet de revoir Bigby Wolf sans épuiser des employés managés avec le cul, tout est OK.". Le voilà donc exaucé.