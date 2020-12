The Game Awards : Quatre jeux Yakuza bientôt dans le Xbox Game Pass, les dates

Longtemps absente des consoles Xbox, la série des Yakuza a fait son arrivée cette année sur Xbox One avec l'ajout sur le Xbox Game Pass de Yakuza 0, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2. SEGA et Microsoft n'en sont pas restés là et ont sorti Yakuza : Like a Dragon sur consoles Xbox en même temps que sur les autres plates-formes. Très bientôt, les joueurs Xbox pourront découvrir l'intégralité de la saga de Kazuma Kiryu.

À lire aussi : Yakuza 0 enfin traduit en français... par un fan, les infos

Microsoft et SEGA ont donc profité des Game Awards pour annoncer l'arrivée prochaine sur le Xbox Game Pass de quatre jeux Yakuza supplémentaires. The Yakuza Remastered Collection, coffret virtuel regroupant les versions remasterisées de Yakuza 3, 4 et 5 débarquera sur le service de Microsoft le 28 janvier prochain.

Yakuza 6 : The Song of Life sera quant à lui ajouté au service de Microsoft le 25 mars 2021. En plus de permettre de télécharger tous ces jeux via le Xbox Game Pass, SEGA mettra également tous ces jeux en vente Xbox One (et donc sur Xbox Series X|S), Steam et PC Windows 10. Les fans de Yakuza sur Xbox et PC auront donc très bientôt des dizaines (voire des centaines pour les complétionnistes) d'heures de jeu devant eux.