Yakuza 0 enfin traduit en français... par un fan, les infos

Si vous avez suivi l'actualité et les tests de jeux Yakuza de ces dernières années, alors vous avez certainement assisté à ces débats interminables de joueurs concernant l'absence de traduction française dans les jeux de la série. Si la situation a enfin changé avec l'arrivée de Judgment (et bientôt celle de Yakuza : Like a Dragon), de nombreux épisodes restent uniquement jouable en japonais ou en anglais. Un fan a décidé de prendre les choses en main et de traduire l'épisode qui a relancé Yakuza en occident.

Yakuza 0, la préquelle qui revient sur les jeunes années de Kazuma Kiryu et Goro Majima, est un des épisodes de la série de SEGA les plus populaires en occident. Mais malheureusement pour les joueurs anglophobes, il n'est sorti qu'en japonais sous-titré anglais lors de sa commercialisation sur les PS4 occidentale en janvier 2017. Un fan de la série très motivé et altruiste a cependant décidé de remédier à ça des suites de la sortie de la version PC du jeu en août 2018.

En effet, l'administrateur de la chaîne YouTube "Yakuza RGG France" a entrepris la lourde tâche de traduire Yakuza 0 en français (à partir de la localisation anglaise du jeu). Et lorsqu'on connaît la quantité de dialogues et de textes présents dans un Yakuza d'une manière générale, et dans Yakuza 0 en particulier, on comprend à quel point le travail à accomplir était titanesque. Près de deux ans après avoir commencé son travail de traduction "Yakuza RGG France" propose la version 1.00 de son patch du jeu du Ryu Ga Gotoku Studio.

S'il présente ce patch comme étant une "traduction partielle," cette dernière permet de profiter d'une très grande partie du jeu :

Intrigue principale du jeu :

Cinématiques, "diaporamas animés" et résumés vidéo

Boîtes de dialogues avec et sans voix in-game

Dialogues durant les escortes de PNJ et certains combats

Introductions des combats (avec des infos sur les ennemis)

Introduction des tâches (se rendre à tel ou tel endroit, etc.)

Résumé de la situation actuelle (qui apparait sur le menu pause ou lorsque le joueur est inactif)

Messages du pager

Contenu secondaire :

Actions contextuelles (entrer, ramasser, etc.)

Menu principal

Bulles de réactions de PNJ dans la rue

Activité d'agent immobilier de Kiryu

Activité de géant de cabaret de Majima

Quêtes annexes 1, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 23, 25-26-27, 46, 51, 52, 53, 62, 64, 65

L'auteur de ce patch explique qu'il a traduit les quêtes annexes qui mettent en scène des personnages vus dans d'autres épisodes de la saga. D'autres ont été traduites car elles aident les personnages dans leurs activités annexes. Enfin, d'autres ont été traduites pour le plaisir. À noter qu'il précise que certains éléments en plus de tous ceux là disposent d'une traduction partielle (comme les textes dans les commerces par exemple). Ces éléments sont des restes du début du projet.

Les joueurs PC intéressés par cette traduction française de Yakuza 0 peuvent télécharger le patch (compatible Windows 7 et Windows 10) à cette adresse. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle pour ceux qui espéraient un jour pouvoir découvrir ce grand jeu dans la langue de Molière.

Pour rappel, le prochain épisode de la série, Yakuza : Like a Dragon sortira traduit en français sur toutes les plates-formes. La majorité des versions sortira le 10 novembre prochain tandis que la version PS5 sortira le 2 mars 2021.