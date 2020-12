The Game Awards : Super Meat Boy Forever arrive dans quelques jours sur l'Epic Games Store

Rarement un jeu de plate-formes n'aura t-il aussi bien porté son nom. Débuté en 2011, le développement de cette suite tant attendue semblait en passe de fêter une décennie de reports. C'était sans compter sur la détermination de Tommy Refenes.

C'est fois c'est promis, juré, craché. On ne l'attendait plus, surtout pas caché au coeur des Game Awards 2020. Et pourtant, c'est officiel : Super Meat Boy Forever sortira le 23 décembre prochain sur l'Epic Games Store :

Told you it would happen in 2020! Super Meat Boy Forever coming to the Epic Games Store December 23rd! pic.twitter.com/acxkrqfwl0 - Team Meat (@SuperMeatBoy) December 11, 2020

Au-delà de sa légendaire difficulté rappelons que cet épisode se démarche du précédent par la génération désormais aléatoire de niveaux, et la présence d'un New Game + garanti a priori 8 runs sans jamais tomber deux fois sur la même configuration.

Et maintenant, les consoles, m'sieur Refenes ?