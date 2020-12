Deux consoles next-gen revendues sur trois sont des PS5 sur StockX

Les jeux vidéo, et les consoles qui vont avec, ont tendance à s'incruster les sites de vente d'objets de seconde main, même lorsque ces sites ont initialement été conçus pour la revente d'autres types de produits. Le nombre de jeux en vente sur Vinted en est la preuve. StockX, site spécialisé dans la revente de sneakers, a lui aussi été pris d'assaut par les consoles next-gen.

À lire aussi : PS5 : Une enseigne britannique vend la console plus de 900 euros

Le site Business Insider révèle que les utilisateurs du site StockX ont revendu plus de 60.000 consoles next-gen depuis leur sortie respective en novembre dernier. Et jusqu'à présent, 62% de ces consoles étaient des PS5 (standard et Digital Edition). Les Xbox Series X|S représentaient quant à elles 38% des machines revendues.

Business Insider tient cette information de Jesse Einhorn, le senior economist de StockX. Ce dernier précise que cette statistique regroupe les versions américaines, britanniques et européennes de la plate-forme de revente.

La PS5 et les Xbox Series X|S souffrent de problèmes d'approvisionnement depuis leur sortie. Cet état de fait, combiné à une forte demande, a fait exploser la spéculation autour des consoles next-gen, et plus particulièrement la PS5.

Jouer en bourse, acheter une console, même combat

Les statistiques comme celle tout juste diffusée par StockX montrent à la fois l'immense popularité dont jouit la PS5 mais aussi le fait que la revente de consoles au marché noir est devenu un business très lucratif. Et comme le montre StockX, les PS5 mises en vente par ses utilisateurs dépassent parfois les 1.000 dollars, soit plus du double de son prix de vente conseillé.

StockX a un fonctionnement particulier au sens ou il permet à l'acheteur d'indiquer le prix qu'il est prêt à payer pour un objet ou d'acheter directement si une offre déjà présente sur le site lui convient, tandis qu'il permet au vendeur de choisir le prix auquel souhaite vendre son produit ou de vendre directement si une offre d'acheteur potentiel déjà présente sur le site lui convient.

StockX sert d'intermédiaire et débloque les fonds une fois qu'il s'est assuré de l'authenticité du produit (et invite ainsi à ses utilisateurs d'acheter des photos de la console par inadvertance). Le service fait ensuite la moyenne des prix auxquels les ventes ont été conclues afin de déterminer une cote qui est régulièrement mise à jour.

Les problèmes d'approvisionnement finiront par s'arranger, ce qui aura pour conséquence de faire retomber les prix. De nombreux joueurs ne semblent de toute évidence pas prêts à attendre que les choses rentrent dans l'ordre.