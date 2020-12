Bravely Default II dévoile une tonne de personnages et de nouvelles infos en images

Parmi les nombreux WORLD PREMIERE des Game Awards 2019 se trouvait la suite numérotée de Bravely Default, alors annoncée pour cette année pleine de surprises et de reports. Alors, faute de pouvoir en profiter depuis nos intérieurs confinés, le prochain jeu de la Team Asano profite de cet anniversaire pour se (re)montrer en détails.

Alors que l'économie flanche et qu'il devient difficile d'assurer son avenir professionnel, Square Enix en profite pour mettre en avant son prochain J-RPG dans lequel il convient de changer de job en fonction de ses adversaires, c'est à dire régulièrement.

Mon royaume pour en découvrir trois

C'est en effet à travers une soixantaine de visuels (évidemment disponible dans notre galerie d'images) que Bravely Default II tente de nous faire oublier son report à l'année prochain, en dévoilant d'abord quelques panoramas : ceux d'Excilliant, Savalon et Wiswald, trois royaumes qu'il faudra traverser de jour comme de nuit. Si le premier rappellera quelques souvenirs à ceux qui ont pu boucler la démo sortie au printemps dernier, le second coche la case du casino si chère à Dragon Quest, alors que l'on découvre une ville nichée au coeur d'une oasis, tandis que le dernier dépeint un village sylvestre fondé par des mages, et dédié à la recherche.

De nouveaux personnages sont également mis à l'honneur : on découvre ainsi le prince de Savalon Castor et son second, Boor, accompagnés de leur vieux chef archiviste Andro. Le père Castor aura à batailler contre le conseil de sa ville, tenu par des marchands, bien que l'on ignore s'il existe une version locale d'Étienne Marcel.

Le casino de la ville compte quand à lui sur les services du poète Olfa Dragordia, un dramaturge banni de sa contrée d'origine, et l'on pourra également y croiser Shaula Clarence, la parieuse invétérée qui profite en combat d'une roue de la fortune d'un nouveau genre. Enfin, l'amusement des joueurs est assuré par Nihal, une sorte de Siegried et Roy à elle toute seule, et qui propose donc des spectacles animaliers. Que fait donc la police locale ?

C'est comme ça dans notre casino

Du côté de la cité forestière de Wiswald, on découvre le doyen de la recherche Rody Grenadine et sa femme Lily, retirée dans la forêt du coin après le décès de sa fille. La palme du design "WTF le Japon ?" revient sans aucun doute à Galahad Kelly, le garde au bouclier en forme de porte fortifiée.

Enfin, Square Enix dévoile quelques nouveaux jobs plus ou moins classiques, parmi lesquels le Moine, le Troubadour, le Beastmaster, le Parieur, le Berserk, le Mage Rouge, le Chasseur, le Shield Master et le Pictomancer, ce qui signifie évidemment qu'il faudra à un moment où un autre affronter la plupart des personnages dévoilés aujourd'hui.

Et parce que le temps nous file décidément entre les doigts, Bravely Default II proposera également une nouvelle mécanique, celle de la "Recherche", un mode qui fonctionnera pendant que le jeu est en veille, et vous permettra de trouver de nouveaux items bien pratiques pendant vos heures de bureau. Il vous suffira pour cela de louer un bateau au port d'Excilliant, et le tour est joué. Quelle bonne idée, non ?

Bravely Default II est toujours attendu pour le 26 février 2021, oui mais sur Switch.