Nintendo Switch-PS4-PC : La date de sortie occidentale de Persona 5 Strikers officialisée [MAJ]

Cela fait un moment que les fans occidentaux de Persona se doutent de l'arrivée prochaine de celui qui se faisait jusqu'à présent appeler Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers. La confirmation de la chose vient d'arriver, mais pas de la manière prévue par Atlus.

[Mise à jour 8 décembre, 16h15] : Atlus vient de confirmer la sortie en Europe le 23 février prochain de Persona 5 Strikers. Ces versions PS4, Switch et Steam occidentales incluront les bonus dématérialisés suivants :

Bande-originale composée de plus de 40 chansons

Art book numérique

Vidéo des coulisses du jeu

Persona 5 Strikers, autrement dit la version occidentale de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers, débarquera en occident le 23 février prochain. Et en plus de changer de nom, le Beat 'em All spin-off de Persona 5 atterira sur une plate-forme supplémentaire lors de son arrivée en Europe et en Amérique du Nord. En effet, Persona 5 Strikers sortira à la fois sur Nintendo Switch, PS4 et PC (via Steam). Cerise sur le gâteau, les sous-titres français seront proposés d'entrée de jeu !

L'information vient de fuiter via le compte Twitter de Wario64 qui a réussi à mettre la main sur le trailer officiel liée à cette annonce (il était présent en non-répertorié sur YouTube). Si cette vidéo a rapidement été mise hors ligne, vous pouvez toujours la retrouver ci-dessus.

Les plans vont-ils changer ?

Reste maintenant à voir quand Atlus se décidera à annoncer officiellement cette sortie occidentale. Il semblerait que l'annonce était initialement prévue pour les Game Awards. Il est donc possible de se demander si l'éditeur japonais va changer son fusil d'épaule ou s'il va s'en tenir à ses plans initiaux. Quoi qu'il en soit, les fans de Persona et les curieux sont désormais fixés.

Persona 5 Strikers vous intéresse-t-il ? Si oui, sur quelle plate-forme comptez-vous vous le procurer ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.